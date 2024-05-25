fb ig video ETtoday search mobile

郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包喊「雲朵包就滿意」！曹佑寧願幫王淨買單

>

▲▼ 郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包 。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

▲因「雲朵包」爆紅的韓國時尚品牌CARLYN來台開設快閃店，請到郭書瑤、曹佑寧、溫妮、吳心緹、王品澔和成晞等藝人一同演繹。

記者張毓容／台北報導　 圖／記者湯興漢攝、品牌提供

韓國時尚品牌CARLYN近幾年因「雲朵包」大受歡迎而爆紅，不僅成為旅韓必買單品，還掀起代購熱潮，近日終於正式進軍台灣，於台北信義A11開設首間快閃店。開幕活動特別請來郭書瑤、曹佑寧、溫妮、吳心緹、王品澔和成晞等藝人一同站台演繹多種不同風格包款。郭書瑤現場更自曝曾將前男友送的30萬愛馬仕包退回去，笑說「小時候不懂事，應該留的」，更建議曹佑寧直接帶女友王淨來現場挑包，曹佑寧也霸氣回應喜歡的都買單。

▲▼ 郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包 。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

▲▼ 郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包 。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

因先前參加實境節目「浪姐5」《乘風2024》，人氣、話題度再提升的瑤瑤郭書瑤，選穿了亮眼的藍色兩截式套裝現身，不僅露出小蠻腰，裙身開衩設計和低領上衣讓美腿、胸口都若隱若現，再搭配粉色渲染Twee Mini Pastel包款打造搶眼亮點，展現帶點小性感的甜美活力氣息。她笑說自己很喜歡穿這種套裝，算是一種「懶人穿搭」，因為已經搭配好了，完全不用想。

她也很喜歡身上這款雲朵包，「因為它的材質很輕，加上摸起來有一種療癒感，覺得心情不好、焦慮的時候就摸一下，就會覺得心情很好，或是（想休息時）可以當枕頭拿來趴」，而且自己本來就比較喜歡亮色系，這款顏色很像傍晚的夕陽晚霞，很美很療癒，加上容量也很夠裝，多種功用讓她愛不釋手。她更喊出可以包色，「雲朵包有很多不同顏色，周一到周日都可以揹不一樣的包包」。

▲▼ 郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包 。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

曹佑寧則是以透膚雕花襯衫搭配灰色西裝褲，再斜揹充滿未來感的黑色亮面CARLYN Babe斜跨包，打造出俐落帥氣的型男魅力。他分享自己很喜歡未來感的設計，尤其熱愛旅遊的他，對於這款包的容量也很滿意，「包包的收納空間很大，裡面可以放相機，隨時都可以拿出來拍美景」

▲▼ 郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包 。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

現場聊到送包包話題，郭書瑤自曝前男友曾送了當時要價30萬元的愛馬仕包給她，但分手時她很有骨氣地將包包退還回去，現在談起來她開玩笑說「小時候不懂事，那時應該留著的，聽說現在增值2倍了。」但她話鋒一轉拿起身上的雲朵包笑說「沒事啦，這種平價時尚小包包我就很滿意了，比較實用！」

而曹佑寧被問到是否有送過女生包包，他坦言沒有送過，因為怕送了對方不喜歡，瑤瑤在旁直接當軍師給建議，「就直接帶來櫃上挑，是最棒的！」他笑說「也是OK」，他也表示逛完快閃店一圈，有發現很多款都滿適合王淨，被問到如果王淨一次挑很多，他霸氣笑答「那就買啊！」
 

關鍵字：

CARLYN, 雲朵包, 快閃店, 郭書瑤, 瑤瑤, 曹佑寧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友

250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友

痘痘粉刺冒不停？營養師：建議戒「麩質食物」改善

痘痘粉刺冒不停？營養師：建議戒「麩質食物」改善

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到　其實扮豬吃老虎

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到　其實扮豬吃老虎

過得快不快樂「看房間就知道」　空間風格顯露真實性格 日網超準心測「選出遊必備單品」　秒測你的職涯規劃遠見 日本熱賣行李箱淺藍新色超美！小宅族最愛懶骨頭沙發 「泰國神顏」女星黛薇卡霍內一道水晶遮胸　與舒淇同框比美 BABY-G錶變可愛掛飾太超值　加贈限量酷洛米外殼燒粉絲 勞力士「水鬼王」防水3900米好威　熱門度不若「水鬼」在於太霸氣 天天用效果好？敷面膜4大迷思全解答　敷錯反而傷臉浪費錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面