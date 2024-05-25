郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包喊「雲朵包就滿意」！曹佑寧願幫王淨買單

▲因「雲朵包」爆紅的韓國時尚品牌CARLYN來台開設快閃店，請到郭書瑤、曹佑寧、溫妮、吳心緹、王品澔和成晞等藝人一同演繹。

記者張毓容／台北報導 圖／記者湯興漢攝、品牌提供

韓國時尚品牌CARLYN近幾年因「雲朵包」大受歡迎而爆紅，不僅成為旅韓必買單品，還掀起代購熱潮，近日終於正式進軍台灣，於台北信義A11開設首間快閃店。開幕活動特別請來郭書瑤、曹佑寧、溫妮、吳心緹、王品澔和成晞等藝人一同站台演繹多種不同風格包款。郭書瑤現場更自曝曾將前男友送的30萬愛馬仕包退回去，笑說「小時候不懂事，應該留的」，更建議曹佑寧直接帶女友王淨來現場挑包，曹佑寧也霸氣回應喜歡的都買單。

因先前參加實境節目「浪姐5」《乘風2024》，人氣、話題度再提升的瑤瑤郭書瑤，選穿了亮眼的藍色兩截式套裝現身，不僅露出小蠻腰，裙身開衩設計和低領上衣讓美腿、胸口都若隱若現，再搭配粉色渲染Twee Mini Pastel包款打造搶眼亮點，展現帶點小性感的甜美活力氣息。她笑說自己很喜歡穿這種套裝，算是一種「懶人穿搭」，因為已經搭配好了，完全不用想。

她也很喜歡身上這款雲朵包，「因為它的材質很輕，加上摸起來有一種療癒感，覺得心情不好、焦慮的時候就摸一下，就會覺得心情很好，或是（想休息時）可以當枕頭拿來趴」，而且自己本來就比較喜歡亮色系，這款顏色很像傍晚的夕陽晚霞，很美很療癒，加上容量也很夠裝，多種功用讓她愛不釋手。她更喊出可以包色，「雲朵包有很多不同顏色，周一到周日都可以揹不一樣的包包」。

曹佑寧則是以透膚雕花襯衫搭配灰色西裝褲，再斜揹充滿未來感的黑色亮面CARLYN Babe斜跨包，打造出俐落帥氣的型男魅力。他分享自己很喜歡未來感的設計，尤其熱愛旅遊的他，對於這款包的容量也很滿意，「包包的收納空間很大，裡面可以放相機，隨時都可以拿出來拍美景」

現場聊到送包包話題，郭書瑤自曝前男友曾送了當時要價30萬元的愛馬仕包給她，但分手時她很有骨氣地將包包退還回去，現在談起來她開玩笑說「小時候不懂事，那時應該留著的，聽說現在增值2倍了。」但她話鋒一轉拿起身上的雲朵包笑說「沒事啦，這種平價時尚小包包我就很滿意了，比較實用！」

而曹佑寧被問到是否有送過女生包包，他坦言沒有送過，因為怕送了對方不喜歡，瑤瑤在旁直接當軍師給建議，「就直接帶來櫃上挑，是最棒的！」他笑說「也是OK」，他也表示逛完快閃店一圈，有發現很多款都滿適合王淨，被問到如果王淨一次挑很多，他霸氣笑答「那就買啊！」

