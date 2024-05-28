Lisa、太妍都在掛！韓女團瘋「包包掛飾」成新潮流　越多越時髦

文／美人圈

女生在包包綁上一些小掛件是很常見的事，但最近包包掛飾儼然成為不少大牌新包設計的一部分，好比Balenciaga、Miu Miu等，加上Y2K風潮的流行，韓妞和KPOP女神們也喜歡在包包點綴玩偶或吊飾，反差對比意外超搶鏡！本篇除了帶大家認識這新風潮、有哪些名人也搶追捧，同時亦加碼各大品牌不容錯過的時髦掛飾，就等你為包包打扮一番。

▲Balenciaga、Miu Miu新包設計都跟上掛飾風潮。（圖／Balenciaga、Miu Miu）

Balenciaga創意總監Demna在秀場上早已讓模特兒手拎上掛滿浮誇吊飾的手袋，在吊飾加持下的極簡風Rodeo包變得格外吸睛，凌亂中透露著一絲隨性，更別提那些同步推出的吸睛吊飾組，直接在店上賣翻！此外，不少時尚博主也紛紛效法在IG上曬出獨一無二的客製化吊飾包，從超夯愛馬仕Birkin到Miu Miu保齡球包手袋都不放過。

▲Balenciaga Rodeo包在吊飾加持下變得格外吸睛。（圖／Balenciaga）

▲時尚部落客、網紅紛紛跟上這波掛飾風潮。（圖／IG@a_typelist、IG@nannpiyada、IG@sara_legge）

▲LV包與Miu Miu包。（圖／IG@sourcedbytara、IG@minkie_mk）

最愛裝飾包款始祖是「她」

其實，早在Balenciaga等大牌開始推出吊飾包前，愛馬仕柏金包靈感繆思珍柏金Jane Birkin（也是時尚先驅代表）就已經在自己包包上盡情揮灑創意，她曾表示：「一個包包沒有被盡情使用，就太沒樂趣了！」，於是她開始把日常實用包款注入自己生活痕跡，包含掛上喜愛吊飾點綴！這不僅僅是一種個人表達，也能從每個人私人的掛件上看出個性的獨特之處。

▲Jane Birkin徹底帶火了裝飾包的風潮！（圖／IG@oskelly.concierge）

這些KPOP女神都在瘋用吊飾裝飾包包

BLACKPINK

▲Jisoo、Lisa、Jennie。（圖／IG@sooyaaa__、IG@lalalalisa_m、Dispatch）

(G)I-DLE



▲薇娟、Minnie、舒華。（圖／IG@noodle.zip、IG@yeh.shaa_）



▲舒華最新代言包包品牌，主打包款上也有愛心零錢包掛飾。（圖／IG@robinmay_tw）

少女時代太妍、NewJeans



▲太妍、NewJeans Minji。（圖／IG@taeyeon_ss、IG@newjeans_official）

各大品牌不容錯過時髦掛飾推薦

Balenciaga

如果沒有預算直接購入Balenciaga秀款包，不妨考慮單買包包上的吊飾組合！吊飾不僅搭配愛心鏡子、俏皮小貓、印有Balenciaga標誌的鑰匙、艾菲爾鐵塔等元素，超有份量感加上撞色的設計，掛在包上吸睛度超標，不少組合款式一上架就火速被搶空，真的要把握機會入手。

▲Balenciaga LE CITY CHARM HEART IN LIGHT，NT$18,200。（圖／Balenciaga）

▲Balenciaga LE CITY CHARM EIFFEL IN BLACK，NT$11,450。（圖／Balenciaga）

FENDI

FENDI小配件櫃上詢問度極高，先前洗版社群的Fortune Teller吊飾以童年遊戲為靈感，體現傳統與FENDI創意的結合。另外，全新推出的Pico Peekaboo掛件同樣吸睛，從手柄到經典牛角鎖都細節滿滿，打結繫帶就能掛在較大的包款上，也可以當作吊飾或鑰匙圈使用。

▲FENDI Fortune Teller吊飾，NT$16,000。（圖／FENDI）

▲FENDIPico Peekaboo，NT$18,500。（圖／FENDI）

Louis Vuitton

最懂女孩心的Louis Vuitton吊飾選擇超多樣，從人氣Vivienne娃娃到縮小版Micro Speedy手袋吊飾等都搶攻大家荷包，且精湛做工更是令人讚嘆，投資一個絕對無悔。

▲Louis Vuitton Vivienne Fur鑰匙扣，NT$27,700。（圖／Louis Vuitton）

▲Louis Vuitton Micro Speedy 手袋吊飾，NT$34,300。（圖／Louis Vuitton）

▲Louis Vuitton Spring Street 鏈帶手袋吊飾，NT$19,200。（圖／Louis Vuitton）

SAMO ONDOH

BLACKPINK Jennie同款皮革小兔子吊飾就是出自韓國品牌SAMO ONDOH！百元甜甜價就可以收愛豆同款，怎能不心動呢？

▲SAMO ONDOH ACC Tokiyom Keychain，NT$390。（圖／SAMO ONDOH）

▲SAMO ONDOH ACC Baby Tokiyom吊飾，NT$840。（圖／SAMO ONDOH）

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