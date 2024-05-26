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「5種朋友」不要交！誤交損友讓你好運通通都跑光

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▲▼ 誤交損友讓你好運都跑光。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲誤交損友會讓人生變成黑白的。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

所謂近朱者赤、近墨者黑，交朋友時必須特別留意以下幾類人，小心誤交損友讓運氣變差，好運通通都跑掉！

▲▼ 誤交損友讓你好運都跑光。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#自私自利型

這種朋友通常只關注自己的需求和利益，常常會在關鍵時刻拋棄你或者利用你來達到他們的目的。他們不會在乎你的感受和需求，只會利用你的善意和資源。

#消極負面型

有些人天生就愛抱怨，看待事情總是很負面，小心這樣的消極態度會影響你的情緒和心態，讓你逐漸失去對生活和工作的熱情和信心。這種負能量的傳播會對你的心理健康造成嚴重的影響。

▲▼ 誤交損友讓你好運都跑光。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#操控控制型

美其名是為你好，但實際上是喜歡想要操控任何決定，操控型朋友喜歡讓你按照他們的意願行事，他們可能會用各種方式，如情感操控或威脅，使你逐漸失去自主性和自我價值感，變得依賴他們的意見。

#表裡不一型

有些人喜歡說一套又做一套，在你面前表現的和你很好，帶背後又可能會散布謠言，對你不利，這樣的人不只是惟恐天下不亂，不誠實的行為會破壞你的信任感，導致人際關係的緊張和衝突。

▲▼ 誤交損友讓你好運都跑光。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#嫉妒心強型

嫉妒心強的朋友無法容忍你的成功和進步，他們可能會暗中使壞或貶低你的成就，試圖阻礙你的發展。這種負面的競爭心理會破壞友誼的和諧，讓你在關係中感到壓抑和不愉快。

避免這些類型的損友，可以幫助我們建立更健康和積極的人際關係，保護我們的心理健康和生活質量。在選擇朋友時，我們應注重彼此的尊重、信任和正能量的傳遞。

關鍵字：

損友, 人際關係, 心理健康, 運氣, 朋友

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