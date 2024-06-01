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韓國一日變美路線網友大推！四件套組合安排順序　加碼中文也通店家

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文／美人圈

韓國變美成本很低，到韓國當然要體驗變美項目！但是具體怎麼安排才高效又快速？這次直接解析網友人人激推的韓國一日變美四件套，路線這樣安排不出錯，加碼中文也可以通的店家推薦，近期有要去韓國的話，一定要加進行程裡！

韓國一日變美路線！變美四件套這樣安排

到韓國當然要體驗變美項目！但是具體怎麼安排最不容易出錯呢？網友分析，首先要先做的絕對是「個人色彩分析」，後面再接著換髮色、化妝是比較好也不容易出錯的順序。最後化完妝後，就可以直接去拍證件照或是形象照、藝術照留作紀念，一整天下來無痛變美，是完美的體驗。

▲韓國變美四行程 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國一日變美路線正夯。（圖／IG@zinib.color，下同）

韓國一日變美路線

1.個人色彩鑑定

在選擇穿搭、妝容、髮色時，都可以透過膚色為基準，挑選適合自己的款式，韓國可以說是將「個人色彩」應用到極致，連明星都去做！個人色彩鑑定不僅可以分析出自己的膚色及適合的彩妝、髮色色調，甚至可以進一步分析自己適合的穿搭風格、衣服材質、花色與造型等等，而且還可以直接幫你挑選合適的彩妝色系，相當實用！

▲韓國變美四行程 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo也分析過個人色彩鑑定。（圖／Youtube／행복지수 103%）

個人色彩測試大致分為分成「春、夏、秋、冬」四種類型，每一個類型還可以再細分出三種色調差異，也就是「淺春季型／亮春季型／艷春季型，淺夏季型／亮夏季型／柔夏季型，柔秋季型／晚秋季型／深秋季型，豔冬季型／晚冬季型／深冬季型」，可以從中分析出每個人適合的色系，透過測試結果，不管是在化妝、髮型選擇甚至是衣服搭配上都可以有更加精準的參考依據。

▲韓國變美四行程 。（圖／翻攝自IG）

網友分享，個人色彩鑑定建議一早直接素顏去做，出來的結果會更準確之外，先確定適合自己的色調，後面再接著換髮色、化妝是比較好的順序。另外也提醒，許多熱門、可用中文的店家一定要提前1-2個月預約，當天也不要遲到，避免撲空！

▲韓國變美四行程 。（圖／翻攝自IG）

韓國個人色彩測試推薦：

1：Color Of You｜IG@color_of_you_

提供韓文、中文、英文、日文翻譯服務
地址： 서울 마포구 동교로209 3F（靠近弘大站）

2：my shopper color｜IG@myshopper_color_kr

提供韓文、中文、粵語翻譯服務
地址：서울 강남구 언주로153길 10-6 1층（靠近新沙站、狎鷗亭站）

3：DAMPPEUM｜IG@damppeum_

提供韓文、中文、英文翻譯服務
地址：서울 성동구 아차산로 54 3F（靠近聖水、纛島站）
地址：서울 마포구 와우산로29길 47 3F（靠近弘大站）

4：Zinib Color｜IG@zinib.color

提供韓文、中文、英文、日文翻譯服務
地址： 서울 마포구 동교로 212-9 4F（靠近弘大站）

5​​​​​​​：PIC Color｜IG@pic_colorbranding

提供韓文、中文、英文翻譯服務
地址： 서울 영등포구 문래북로 116 1409호（靠近文來站、永登浦區廳站）

2：髮廊

韓國髮廊有多厲害？特別是剪髮、染髮更是一定要體驗的項目，韓國髮型師大多可以用英文、簡單的中文溝通，而且會根據每個人的臉型，剪出最合適的碎髮或瀏海、層次，單靠剪髮就可以起到最大化的修飾效果！另外，比起需要花時間的燙髮，染髮也是滿多網友推薦的類別。

▲韓國變美四行程 。（圖／翻攝自IG）

▲到韓國髮廊一定要體驗剪髮與染髮。（圖／IG@yeovvun）

3：美容室、化妝室

想體驗韓星妝髮造型？瞄準美容室、化妝室準沒錯，甚至還有機會巧遇明星呢！韓國幾間有名的美容室、化妝室其實也有美髮服務，可以剪完頭髮再來化妝，體驗精緻的韓系彩妝、觀察老師的手法，一樣都可以用簡單的英文、韓文或中文溝通，甚至可以直接準備範例照給老師看即可，溝通無障礙。

▲韓國變美四行程 。（圖／翻攝自IG）

▲親自體驗韓星妝髮造型。（圖／IG@makeup_0hao）

韓國化妝室推薦：

1：MOI hair & makeup｜IG@moi_hairmakeup

提供中文、英文、韓文、日文翻譯服務
地址： 서울 마포구 양화로 183 B1（靠近弘大站）

2：SOONSOO｜IG@soonsoobeauty

提供韓文、英文翻譯服務
地址： 서울 강남구 도산대로61길 4（靠近狎鷗亭羅德奧站）

3：Goshen Beauty｜IG@goshen_beauty_official

提供韓文、中文、英文翻譯服務
地址：서울 강남구 압구정로46길 71-2 （靠近狎鷗亭羅德奧站）

4：HeeWon hair & makeup｜IG@heewon_beauty

提供韓文、中文、英文翻譯服務
地址： 서울 강남구 도산대로89길 8 2F（靠近清潭站、狎鷗亭羅德奧站）

5：VOID by parkchul｜IG@void_by_parkchul

提供韓文、英文翻譯服務
地址：서울 강남구 도산대로67길 19 B1 （靠近狎鷗亭羅德奧站）

4：證件照、形象照

最後一站，就是頂著美美的妝容拍攝形象照或是證件照！韓國拍照工作室不僅會拍、修圖也相當精緻，同時也不會修完後認不出來，就是感覺默默的變好看、整個人變精緻，而且證件照、形象照拍完也超實用，一定要先拍起來。

▲韓國變美四行程 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞有「證件照女神」之稱。（圖／IG@goyounjung）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓國, 一日變美, 髮廊, 美容室, 個人色彩鑑定

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