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2024韓國必逛服飾品牌！高允貞Logo T超百搭、Badblood女團練習室同款

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文／美人圈

2024年到韓國旅遊，除了各式各樣必買的伴手禮、零食、化妝品外，另一樣要瘋狂掃貨的絕對就是各大服飾潮牌！無論是甜美風還是酷帥性感，各種韓國最夯的流行單品今天通通幫你整理出來。除了有超多明星同款外，每一樣都還百搭又耐穿，從Mardi賣翻天的雛菊T，到「這間」女偶像練習室的必備穿搭，全都必須加入口袋名單，快來一起看下去！

韓國必逛服飾推薦

1：Marithe Francois Girbaud

創立於法國，但卻在韓國異常火爆的Marithe來到韓國絕對必逛，主打美式校園風，標誌性的Logo受到不少名人歡迎，超多明星像是Jennie、高允真都上身過，經典百搭又耐穿。品牌的上衣版型都偏寬鬆，對於各種身形都很友善，加上價格也很親民，來韓國的話一定不要錯過。

▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲Marithe Francois Girbaud主打美式校園風。（圖／Marithe Francois Girbaud）

MARITHÉ 明洞旗艦店
地址：서울 중구 명동8길 17-1
營業時間：11：00至22：00

MARITHÉ 弘大店
地址：서울 마포구 잔다리로 27 2F
營業時間：12：00至21：00

MARITHÉ Hyundai City Outlets 東大門店
地址：서울 중구 장충단로13길 20 B1F
營業時間：10：30至21：00

2：Lookast

常常能在韓劇中看到女主穿上身的Lookast，同樣也是張員瑛相當喜歡的小眾品牌，主打簡約的氣質小香風，無論是上班、通勤還是約會穿都適合，衣服色系都較為粉嫩，搭配牛仔褲或是同系列短裙都能輕鬆穿出淑女感。

 ▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛愛牌Lookast，主打簡約氣質小香風。（圖／Lookast） 

Lookast 漢南洞店
地址：서울 용산구 대사관로5길 27（每周一公休）

Lookast 聖水店
地址：서울 성동구 연무장길 2（每周一公休）

3：Grove

同時兼具幹練與休閒元素的Grove，被很多人稱為是平價版MiuMiu，喜歡層次疊穿的一定要看看！最近在韓國很流行的Geek chic書呆子風，襯衫、領帶、百褶裙的元素Grove全都有。而且因為風格偏向有點知性的辦公室穿搭，所以適合的年齡範圍也很廣，誰都能夠輕鬆駕馭。

 ▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲Grove被很多人稱平價版MiuMiu。（圖／Grove）

Grove
地址：한남대로27길 66（咖啡店2樓）

4：Mardi Mercredi

由金高銀和安俞真代言的Mardi Mercredi來到南韓一定要逛，設計以法式慵懶風為主，簡潔的線條配上鮮明的印花圖案，會帶有種活力的氛圍感。最知名的小雛菊T-shirt在台灣和韓國幾乎人手一件，IU、宣美、有娜都愛穿，絕對是南韓目前最紅的時尚品牌之一。

 ▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲Mardi Mercredi來到韓國一定要逛。（圖／Mardi Mercredi）

Mardi Mercredi 漢南洞店
地址：서울 용산구 이태원로54길 58

5：Depound

以白色、杏色等溫柔色調為主調的Depound雖然主要以販售包包為主，但還是有推出不少質感服飾。不管是清新的洋裝、簡單的包包還是舒適的T-shirt，全都和夏天很配，就連《淚之女王》裡的「千多慧」李主儐也穿過他家的上衣，非常值得入手同款！

 ▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲李主儐私服穿Depound針織上衣。（圖／Depound）

Depound 弘大店
地址：서울 마포구 독막로 19

Depound 漢南洞店
地址：서울 용산구 대사관로5길 14

6：Bohemseo

暗黑系辣妹品牌Bohemseo去到首爾一定要逛，服飾都以黑白灰為主，但卻很有設計感，也有相當多的基礎款，不用擔心怕不好駕馭。春夏系列推出的機能結構廢土風單品都相當推薦，尤其是褲子真的必買，充滿設計感的巧思絕對不用怕走在路上撞款。

 ▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲暗黑系辣妹品牌Bohemseo。（圖／Bohemseo）

Bohemseo
地址：서울시 용산구 이태원로49길14-3 ，2 층

7：Pain or Pleasure

受到許多女愛豆喜愛的Pain or Pleasure，運用了很多玫瑰元素，在荷葉邊、蝴蝶結以及抽繩綁帶等基礎設計上進行了刪減與重構，在溫柔中增強了成熟的吸引力，喜歡芭蕾風的女孩們去韓國絕對要入手一件。最近像是Minnie、韓韶禧都有上身過他們的單品，只要稍做簡單的搭配，也能瞬間質感滿滿。

 ▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲Pain or Pleasure。（圖／Pain or Pleasure）

Pain or Pleasure
地址：서울 성동구 성수동1가 668-32 1층

8：Sculptor

復古叛逆中又帶有點鬼馬少女的Sculptor，風格簡約中性，是近期韓國很紅的本土品牌，注重以服裝的細節去突顯簡單美，泫雅和Jennie就擁有超多他們家的衣服 ，像是格子短裙、綁帶上衣、牛仔褲等等。最近還推出許多蝴蝶結元素單品，在休閒的同時也可以做到時髦與精緻。

▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲Sculptor是近期韓國很紅的本土品牌。（圖／Sculptor、IG@jennierubyjane）

Sculptor
地址：서울특별시 마포구 와우산로11길 16

9：Nick Nicole

由文佳瑛代言的Nick Nicole，超大的蝴蝶Logo很具辨識度，品牌追求極簡風格，不會有過於繁雜的花紋，在慵懶中帶點精緻，隨意卻又不刻意。除了賣超好的毛衣和T-shirt外，就連包包都很紅，容量還非常友善。

 ▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲文佳瑛代言Nick Nicole。（圖／Nick Nicole）

Nick Nicole
地址：서울 용산구 이태원로54길 58, 2층

10：Badblood

喜歡個性穿搭來南韓絕對要逛Badblood！主打甜辣中帶著酷帥，是近期人氣火速飛升的品牌，從修身款的背心、短版上衣，到Oversize的球衣全都有，舒適的版型與面料也成為女偶像的練習室必備穿搭，泫雅、孝淵、Rosé和Winter等一眾明星都上身過，絕對是甜辣界的天花板。

▲韓國服裝 。（圖／翻攝自IG）

▲Badblood是近期人氣火速飛升的品牌。（圖／Badblood）

Badblood
地址：서서울시 마포구 독막로 31-1

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓國, 服飾, 旅遊

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