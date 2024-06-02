網球手鍊本季必備！Lisa、千黛亞迷人搭法　加碼珠寶品牌經典款推薦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

網球手鍊是本季必備單品，經典簡約又優雅，與任何單品疊搭都合襯，為日常每個動作增添光芒。

經典簡約又優雅，與任何單品疊搭都合襯，為日常每個動作增添光芒，聽起來很迷人？除了簡約小巧的鑽石墜鍊項鍊，你珠寶盒裡的必備單品應該還要有網球手鍊。

網球手鍊是什麼？

1978年，網球員Chris Evert在美網公開賽中穿戴鑽石手鍊上場，卻因為掉落而導致賽事被迫中斷以找回珠寶，因為這件小插曲，讓特色為一整圈鑽石或寶石組成的「永恆手鍊」有了「網球手鍊」的另類暱稱。

不只永恆手鍊，還有永恆戒指



永恆手鍊的特色一如永恆戒指，其樣式為一整圈鑽石／寶石組成，是相當經典又饒富現代感的雋永珠寶之作，相當適合日常穿搭，與任何單品疊戴都優雅出色，為手腕每個細節動作增添動人光彩，除了常見的圓鑽，你也可以挑選採用梨形或橢圓形等花式切割鑽石的款式！

Lisa、千黛亞、海莉、維多莉亞這樣穿搭

單條永恆鑽石手鍊或是與中性運動風格腕錶的搭配，時常出現在維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）的穿搭造型裡；若想要更招人目光，不妨參考準媽媽海莉比柏（Hailey Bieber）以及寶格麗品牌全球代言人Lisa的多重疊戴法；除日常生活，各大紅毯也少不了它的蹤跡，2022年奧斯卡紅毯上，千黛亞（Zendaya）就在手腕上疊上10款鑽石手鍊／手環！

網球手鍊－珠寶精品牌經典款推薦



以下就來盤點各大精品珠寶品牌的經典網球手鍊！

網球鑽石手鍊盤點

1.Tiffany & Co.

▲Tiffany Victoria系列採用特殊切工組合設計，展露無與倫比的耀目炫光。手鍊配有璀欖尖形鑽石扣環。鉑金鑲鑽，長18厘米，欖尖形鑽石總重量0.18克拉，圓形明亮式切割鑽石總重量2.90克拉。（圖／Tiffany & Co.）

2.BULGARI

▲FIOREVER系列鑽石手鍊_白K金手鍊，鑲嵌54顆圓形明亮切割鑽石。（圖／Bulgari）

3.BOUCHERON

▲Rivière Vendôme 白金手鐲全鋪鑲璀璨鑽石，祖母綠形切割天然水晶搭扣中央刻有芳登廣場立柱圖案。18K白金，64顆圓形鑽石6.73克拉，天然水晶0.75克拉，參考售價NT$2,280,000。（圖／Boucheron）

4.De Beers

▲DB Classic Eternity Line 圓形明亮式鑽石手環，18K白金底座，鑽石總重約0.80克拉，手鍊寬約2.5公釐，參考售價NT$176,000。（圖／De Beers）

5.CHANEL

▲山茶花造型鑽石手鍊。（圖／Chanel）

6.GRAFF



▲鑽石手鍊，售價店洽。（圖／Graff）

7.HEARTS ON FIRE



▲鑽石手鍊，售價店洽。（圖／Hearts On Fire）

8.CHAUMET



▲Bee My Love系列18K白金鑽石手環，售價店洽（圖／Chaumet）

9.FRED

▲18K白金鑽石手環，售價店洽。（圖／Fred）

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