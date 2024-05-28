IKEA首座空中花園6／3開幕準備打卡！開免費派對享受北歐Fika氛圍

▲IKEA台中店頂樓空中花園將在6／3開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA今（5／28）公開台灣首座空中花園，宣布將於6／3在台中店頂樓盛大開幕。這個綠意盎然的全新園區，不僅能為都市注入一股清新氣息，更成為民眾新的放鬆好去處和拍照打卡熱點。還準備在6／3當天10點起辦開幕免費派對，邀請限量民眾參加，在滿滿IKEA戶外佈置的休息區中，免費供應飲料和輕食讓消費者享受宛如北歐的Fika下午茶氛圍，看來台中又多了一個打卡熱點啦！

▲一踏入IKEA空中花園，就能看到大片的Hej IKEA植栽排字。

IKEA首座台灣空中花園佔地達6000平方公尺、約1800坪，融入多樣化設計和永續理念。園區分為6大特色區，包括巨型植栽排字"Hej IKEA"和小熊公仔造景區、以瑞典城市命名並使用腐植土種植的城市花園、二手棧板打造的露天花市、結合環保知識的綠意迷宮、充滿度假感的療癒綠洲和可欣賞美景的戶外餐桌區。

▲綠意迷宮結合永續小知識，讓大朋友與小朋友透過有趣的問答方式學習。

▲設有咖啡渣環保共享區，消費者可以自備容器免費裝回家再利用。

來這裡不僅能夠近距離感受大自然的芬多精，園區內也設有多個拍照打卡點，如巨型綠意排字和小熊公仆景區超好拍。台灣IKEA表示，為慶祝開幕也推出限量優惠，6／3入園的前100名卡友將獲得神秘小禮物，6／23前在迷宮尋找環保小知識並完成答題者，也能獲贈永續好禮。除了開幕限定活動，IKEA另表示園區將不定期舉辦活動，例如戶外派對和花園相關課程。

▲療癒綠洲運用NÄMMARÖ系列戶外家具打造，滿滿異國度假感。