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謝欣穎穿Tommy洋裝藏性感小心機！林哲熹自曝內褲多到可穿3周

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▲▼ 謝欣穎穿Tommy洋裝藏性感小心機同台林哲熹 。（圖／品牌提供、翻攝謝欣穎ＩＧ）

▲林哲熹和謝欣穎為TOMMY HILFIGER夏季快閃店站台，分享自己的夏日時尚穿搭守則。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

美式時尚品牌TOMMY HILFIGER爲迎接夏季到來，推出全新系列單品，同時於SOGO台北忠孝館戶外廣場打造「2024 SUMMER POP-UP」快閃店，並特別請來謝欣穎、林哲熹同台詮釋美式休閒風格的夏日活力穿搭。兩人在分享自己的夏日穿搭守則時，林哲熹開玩笑說夏天最好的穿搭就是不穿，讓一旁謝欣穎笑翻之餘，附和表示自己夏天尤其喜歡穿洋裝，除了方便還因為「風可以灌進去」。

▲▼ 謝欣穎穿Tommy洋裝藏性感小心機同台林哲熹 。（圖／品牌提供、翻攝謝欣穎ＩＧ）

林哲熹和謝欣穎不約而同選穿品牌頂級TH LAB系列襯衫，林哲熹以拼接款丹寧襯衫搭配寬鬆黑褲和小白鞋帥氣現身，輕鬆休閒之餘又很瀟灑率性。被問到夏季裡推薦什麼樣的穿搭，林哲熹語出驚人地開玩笑說「夏天最好的穿搭就是不穿！」讓全場笑翻，但他也立刻自己圓場，表示當然有些場合不太適合，這時要展現自己個性的話，襯衫就滿適合的，「我覺得襯衫或polo衫就是可以一件就有層次感、設計感的單品，可以展現自己的個性」，又不用多件穿搭，在炎熱的夏季裡就不用怕太悶熱。

▲▼ 謝欣穎穿Tommy洋裝藏性感小心機同台林哲熹 。（圖／品牌提供、翻攝謝欣穎ＩＧ）

▲▼ 謝欣穎穿Tommy洋裝藏性感小心機同台林哲熹 。（圖／品牌提供、翻攝謝欣穎ＩＧ）

謝欣穎則是選擇TH LAB系列的直條紋無袖襯衫長洋裝，藍白細條紋讓優雅的A字傘擺洋裝帶有清爽感，腰間的細繩繫出腰線拉出修長好比例，背後更藏有性感小心機，背部以鏤空設計小露腰背肌膚，打造休閒感優雅小女人風。她分享自己的穿衣哲學，對她來說服裝穿起來要舒服輕鬆，舉手投足不會感到彆扭是最重要的，所以很喜歡身上這種一件式洋裝，衣櫃裡也很多這種洋裝，一套上就能出門很方便。另外，她笑說自己跟林哲熹一樣也很怕熱，所以穿洋裝還有個好處，「風也可以灌進去」。

▲▼ 謝欣穎穿Tommy洋裝藏性感小心機同台林哲熹 。（圖／記者張毓容攝）

兩人談起自己衣櫃裡最多的單品，林哲熹自曝最多的單品是內褲，笑說「（不重複）大概可以穿三周！」除了內褲之外，襯衫也很多，「我覺得襯衫超方便，只要穿一件就很有重點、造型感，又不會顯得很單薄」，所以最近也在開始收集各種剪裁、材質的襯衫。謝欣穎最多的則是一件式洋裝，不用再去想上下身的搭配，一套上就完成穿搭，各種材質、各種長度都有，春夏和秋冬的洋裝加起來有多達20多件。

▲▼Tommy快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼Tommy快閃店 。（圖／品牌提供）

TOMMY HILFIGER夏季快閃店內以夏季兩大重點商品襯衫和Polo為主，其中林哲熹和謝欣穎選穿的頂級TH LAB 系列襯衫，對於剪裁和面料的選擇非常要求，讓人一穿上就能毫不費力地展現兼具時尚與舒適的美式經典風格；而長年熱賣的明星商品Polo則有多種款式、色選可挑選，除了男裝經典Polo衫、寬鬆的女裝條紋 Rugby和Polo洋裝，還推出相對應的童裝版本，讓你能輕鬆打造「mini me」的親子穿搭。

▲▼Tommy快閃店 。（圖／品牌提供）

除了多款夏季新品展示，快閃店內還推出特別的體驗活動！成為LINE好友和MYTOMMY會員，即可現場兌換活動專屬TOMMY爆米花和冰淇淋，活動期間更能體驗布章燙印客製托特袋活動，打造出專屬自己的獨特個性包款。TOMMY HILFIGER夏季快閃店即日起至6月2日，於SOGO台北忠孝館戶外廣場開設。

▲▼ CARLYN雲朵包快閃店 。（圖／品牌提供）

除了TOMMY HILFIGER，近日也有不少品牌開設快閃店，像是在眾多韓星著用加持下紅遍韓國、甚至全球的 CARLYN，近日就在台北信義區開設全台首間快閃店。CARLYN是由創辦人暨創意總監李承熙於2014年在紐約所創立，以「Timeless Bag」作為品牌精神，追求現代又日常的時尚穿搭風格，透過紐約的大都會摩登感與藝術氛圍，賦予每款手袋獨特的現代詮釋。引進回韓國後，迅速在韓國演藝圈、時尚圈掀起熱潮，在許多熱門韓劇中都有其蹤影，更受到Red Velvet、LE SSERAFIM、IVE、(G)-IDLE等人氣大勢女團成員喜愛，在私服搭配和公開活動時都曾上身搭配。

▲▼ CARLYN雲朵包快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼ CARLYN雲朵包快閃店 。（圖／品牌提供）

本次進軍台灣選在台北信義新天地A11開設首間快閃店，帶來多款超夯熱賣的雲朵包系列，以菱形泡泡紋絎縫工藝創造出空氣蓬鬆感，包含銷量超過10萬件的爆款夯品Soft系列，擁有多樣性和實用性的Cozy、Twee和Poing系列等，讓你不用遠赴韓國就能入手最新韓式時尚單品，快閃店即日起至6月11日限定開設。

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