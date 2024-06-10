6間高人氣景觀餐廳周末必訪！逛完白色天空步道　享受夢幻下午茶

文／MENU美食誌

高人氣必訪的南台灣景觀餐廳，每一間都值得收藏，在風景照裡與美食有約，小編不私藏景觀餐廳口袋名單。

眺吧餐酒館 THE LOOKOUT BISTRO & BAR

高雄市新興區

位於比歐緻居頂樓，有著大面落地窗的設計，半露天高挑酒吧，氛圍典雅又時尚，提供義大利麵、海鮮燉飯、漢堡、牛小排、爐烤春雞和黑豬戰斧。

▲眺吧餐酒館。（圖／美食客Appleradish提供）



甲紅居酒屋

屏東縣恆春鎮

承襲日本老師傅手藝，結合日式燒烤、丼飯、烏龍麵、飯糰及20種以上的梅酒可供選擇的日式景觀居酒屋。視野極佳，能靜靜品味夕陽和夜景。

▲甲紅居酒屋。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）

魔法森林景觀咖啡小餐館

台南市玉井區

純白色的裝潢搭配木質桌椅沙發，魔法森林白色天空步道，可以眺望整個玉井、南化山林景色，店內提供義大利麵、炸物輕食、蛋糕甜點及飲品。

▲魔法森林景觀咖啡小餐館。（圖／美食客翼想不到提供）

海洋微光

高雄市楠梓區

白色系建築搭配露天座位區，無論白天或晚上都有不同的美景，也是約會求婚告白的必勝之地。推薦海鮮螃蟹粥、鳳梨涼拌海鮮盅和我鳥ㄜˊ薄餅披薩。

▲海鮮螃蟹粥。（圖／美食客美食吃胖胖提供）

BELON貝隆餐廳

高雄市前鎮區

擁有180度無死角的海景視野，餐廳與海港的結合，營造出濃濃的異國風情，提供生食海鮮、沙拉、湯品、前菜、主食、特調酒類、甜點，適合情侶約會的餐酒館。

▲BELON貝隆餐廳。（圖／美食客米夏兒提供）

古典玫瑰園－打狗英國領事館文化園區

高雄市鼓山區

位處於打狗英國領事館文化園區，可觀賞高雄市市景、西子灣海景。將品牌英國茶飲、英式下午茶結合，除了可用餐，現場也有販售茶葉、茶包以及瓷器與杯盤。

▲古典玫瑰園。（圖／美食客angela愛到處吃喝提供）



延伸閱讀

肉圓大對決！好吃的肉圓名店這裡報給你！

嚴選台北六間CP值超高的無菜單料理，讓你荷包花少少，內心吃飽飽！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權