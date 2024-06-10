fb ig video ETtoday search mobile

6間高人氣景觀餐廳周末必訪！逛完白色天空步道　享受夢幻下午茶

>

文／MENU美食誌

高人氣必訪的南台灣景觀餐廳，每一間都值得收藏，在風景照裡與美食有約，小編不私藏景觀餐廳口袋名單。

眺吧餐酒館 THE LOOKOUT BISTRO & BAR
高雄市新興區

位於比歐緻居頂樓，有著大面落地窗的設計，半露天高挑酒吧，氛圍典雅又時尚，提供義大利麵、海鮮燉飯、漢堡、牛小排、爐烤春雞和黑豬戰斧。

▲眺吧餐酒館。（圖／美食客Appleradish提供）

甲紅居酒屋
屏東縣恆春鎮

承襲日本老師傅手藝，結合日式燒烤、丼飯、烏龍麵、飯糰及20種以上的梅酒可供選擇的日式景觀居酒屋。視野極佳，能靜靜品味夕陽和夜景。

▲甲紅居酒屋。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）

魔法森林景觀咖啡小餐館
台南市玉井區

純白色的裝潢搭配木質桌椅沙發，魔法森林白色天空步道，可以眺望整個玉井、南化山林景色，店內提供義大利麵、炸物輕食、蛋糕甜點及飲品。

▲魔法森林景觀咖啡小餐館。（圖／美食客翼想不到提供）

海洋微光
高雄市楠梓區

白色系建築搭配露天座位區，無論白天或晚上都有不同的美景，也是約會求婚告白的必勝之地。推薦海鮮螃蟹粥、鳳梨涼拌海鮮盅和我鳥ㄜˊ薄餅披薩。

▲海鮮螃蟹粥。（圖／美食客美食吃胖胖提供）

BELON貝隆餐廳
高雄市前鎮區

擁有180度無死角的海景視野，餐廳與海港的結合，營造出濃濃的異國風情，提供生食海鮮、沙拉、湯品、前菜、主食、特調酒類、甜點，適合情侶約會的餐酒館。

▲BELON貝隆餐廳。（圖／美食客米夏兒提供）

古典玫瑰園－打狗英國領事館文化園區
高雄市鼓山區

位處於打狗英國領事館文化園區，可觀賞高雄市市景、西子灣海景。將品牌英國茶飲、英式下午茶結合，除了可用餐，現場也有販售茶葉、茶包以及瓷器與杯盤。

▲古典玫瑰園。（圖／美食客angela愛到處吃喝提供）

延伸閱讀

肉圓大對決！好吃的肉圓名店這裡報給你！

嚴選台北六間CP值超高的無菜單料理，讓你荷包花少少，內心吃飽飽！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 高雄, 屏東, 景觀餐廳, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

勞力士玫瑰金敢稱「永恒」　加4金屬永保亮麗、比例配方保密

勞力士玫瑰金敢稱「永恒」　加4金屬永保亮麗、比例配方保密

誠品史上最大特賣今登場　15萬件選品3折起「中文書6本500元」 adidas三線褲重回流行！潮人們4種運動褲穿搭公式先筆記 10雙「芭蕾舞平底鞋」推薦！韓妞爆款、透視網眼　夏天穿搭的時髦法寶 看似溫和「其實超不好惹」3大星座！Top 1心思深沉　狠起來不手軟 櫻花妹洗版IG的「冰川藍」唇蜜！仙氣感滿分又視覺降溫 常為小事而動氣？心理學「5句話」牢記在心　一秒讓你改變心態 吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面