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渡假首選小鎮！台東成功3間咖啡廳　打卡純白貨櫃屋還有網美階梯

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文／女子學

台東成功是個靠海的小鎮，有著豐沛的漁業資源，及純樸簡單的生活情調。過往，對成功的印象就是漁港及海鮮小吃。近幾年隨著青年返鄉定居，這個美麗的小鎮，添加了不少年輕的氣息與活力。

今天，編輯先介紹3間成功咖啡廳，告別城市的擁擠與喧囂，來到這個小鎮，喝杯咖啡吃塊蛋糕，眺望在不遠處的太平洋，一起自在感受東海岸的美好與愜意。

1.Monday coffee & food

以白色鐵皮為建築風格，周圍有椰子樹相襯，有著熱帶島嶼風格的Monday ，就座落在成功鎮靠海的芝田路上。純白配上木質調的設計，清晰簡約，又有時下流行的老宅風，Monday目前是IG上的打卡常客。

▲Monday coffee & food。（圖／IG@mondaycoffeeandfood）

飲品與餐點也很多元，還有酒精飲料可以點。鹹食是夏季限定的「塔可飯」最吸引人，生菜配上莎莎醬與墨西哥醬，加上溫泉蛋，清爽的口感，超適合夏天午後嚐一口。飲品的限定版則有「鳳梨冰咖啡」與「甘蔗椰子汁」，夏天有來成功真的可以來嚐鮮一下。

2.椰風浪鼓 Cocowave cafe

藍天大海椰子樹，加上純白的貨櫃屋，椰風浪鼓就是渡假勝地的樣子阿！而且它除了是咖啡廳外，也有提供住宿，特別的是還是水管屋造型，一旁還有網美階梯，能拍照與遠眺大海，想來東部看日出，推薦可以來這住一晚。

▲椰風浪鼓除了是咖啡廳外，也有提供住宿。（圖／IG@chou___jenny）

咖啡廳的餐點以飲品與早午餐為主，推薦喜歡吃漢堡的朋友可以點「酥炸旗魚堡」，自製的麵包加上莎莎醬與酥炸旗魚，口感不衝突反而很加分，以海景咖啡廳來說是不錯的。飲品最人氣的則是「夏日椰風」店家用自製的椰子漿與鳳梨醬，加上氣泡飲，喝起來超特別，清爽又解渴，是炎炎夏日的最佳選擇。

3.眺港cafe

眺港cafe是間承載歷史歲月痕跡的咖啡廳，也是到成功很值得去探訪的店。位於中山東路上，以木造建築為特色，從日治時期保留到現代，是日本警官苢宮勝太郎的故居，前身則是戰後仁醫高端立診所的舊址。

▲眺港cafe是到成功，很值得去探訪的店。（圖／IG@sygs19320601）

因緣際會下，眺港現在也是由中醫師進駐於此來打造的。保留著時代的痕跡與氛圍，是間很有歷史意義及特色的咖啡廳。飲品的選項也很有趣，與中醫有關，有各式用藥材製成的漢方茶，像是以決明子、枸杞、菊花泡成的「養眼3C宅宅茶」超適合現代人，來咖啡廳也不用怕喝太多飲料，完全是養生人的最佳選擇。

以上就是編輯的精選口袋名單，成功真的是東海岸中很美的一個小鎮，還沒有觀光潮的名氣，卻依然讓人流連忘返。下回，還要找時間去成功挖掘可愛小店。

延伸閱讀

台東「微光集」美食推薦：貝果漢堡新體驗，浪漫夜晚必備微醺飲品

台東 5 間私藏海景咖啡廳：山海美景浪漫解憂，神秘電影景點仙氣滿分

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 台東, 成功, 咖啡廳

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