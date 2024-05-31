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SOGO大巨蛋餐廳迎首次賽事　龍象大戰7間餐廳球迷優惠一次看

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▲SOGO大巨蛋餐廳開幕後，本周末遇首場賽事，針對味全龍球迷推優惠。（圖／業者提供）

▲SOGO大巨蛋餐廳開幕後，本周末遇首場賽事，針對味全龍球迷推優惠，此圖為掌門精釀餐廳餐點。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO大巨蛋首波餐廳區域，5／30共有9間餐廳正式開幕，本周末迎來見客後首場龍象大戰賽事，大巨蛋商場遠東Garden City特別與味全龍合作，於美食潮公園內的7間主題餐廳，將在賽事期間為球迷推出多項獨家優惠。

為更加炒熱賽事氛圍，SOGO大巨蛋新開亞洲風味料理「TOK 盡興食光」，出示球票可享松露薯條5折；「週末炸雞漢堡俱樂部」出示味全龍大巨蛋主場賽事門票，吃炸雞或任何餐點即送可口可樂；蔬食餐廳「PRESERVE」贈送現烤可頌；鑄火料理餐酒「螢火部落」當桌送香檳桶；韓式酒館「紫木槿」消費滿額可兌換燒酒特調；「一風堂Bar Ippudo」點麵線送生啤或無酒精飲品；精釀啤酒品牌「掌門精釀」點兩杯加送原味薯條。

▲SOGO大巨蛋餐廳開幕後，本周末遇首場賽事，針對味全龍球迷推優惠。（圖／業者提供）

▲韓式酒館「紫木槿」消費滿額可兌換燒酒特調。

SOGO表示，Garden City官方APP也加入行列,新下載的顧客即贈200點,限期可兌換100元的美食購物金，活動期間每人最高可兌換10張。對喜愛棒球運動且樂於體驗美食的民眾而言，本周末去看比賽邊熱血邊享口福。

▲SOGO大巨蛋餐廳開幕後，本周末遇首場賽事，針對味全龍球迷推優惠。（圖／業者提供）

關鍵字：

大巨蛋, 味全龍, 美食優惠, GardenCity, APP活動

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