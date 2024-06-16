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夏日粉色單品盤點！時髦髮飾、中性襯衫　One Tone穿出個性風格

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

炎熱的季節不妨以亮眼粉色系作為穿搭主軸，運用各種配件穿出屬於自己的個性。髮飾與眼鏡能夠為上身細節增添亮點，特殊面料的洋裝讓人耳目一新，隨興地拎上一只設計包款，One Tone單一色系帶來簡約質感兼具的夏日風格！

時髦髮飾

經典的絲巾設計搭配印花細節，如果在夏日戴不住帽子，一款具有亮眼細節又具質感的髮箍是個好選擇，也是本季你必關注的焦點。

▲Hermès 印花真絲髮箍，NT$18,800。

▲Prada 桃紅色髮飾。

中性襯衫

略為寬鬆的剪裁下身搭配短褲或裙裝都很適合，螢光粉色更能輕鬆成為造型中的視覺焦點！

▲rag & bone SS24 Women 亮桃紅 Beatrice 短版襯衫，NT$10,500。



▲Ralph Lauren Cagney 印花真絲混紡襯衫，NT$45,800。

復古墨鏡

夏日必備的墨鏡，粉色鏡框帶來整天的好心情，復古輪廓設計永遠不過時。

▲Miu Miu 粉色太陽眼鏡，NT$17,500。

造型洋裝

洋裝類的單品是夏日必備，今季不妨選擇一件具有設計感的洋裝款式，不用過多的搭配就能展現個人風格！

▲Prada 粉色科技薄紗洋裝，NT$230,000。

設計款肩背包

肩背包是時髦精必收藏的包型之一，俐落有型的外觀搭配吸睛色調，搭配各種風格都適合！

▲Balenciaga 粉色肩背包，NT$74,900。

足夠裝載日常小物的包款也是當今主流，方正的外型大氣又俐落，淡粉色優雅又好搭。

▲Versace Medusa '95橫式手提包（粉），NT$67,000。

鑽飾高跟鞋

女人鞋櫃中的高跟鞋永遠不嫌多，鑽飾設計搭配粉色鞋身，無論參加晚宴還是派對，肯定能成為眾人焦點。

▲Christian Louboutin 粉色高跟鞋，NT$55,600。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 2024 夏日紅色造型盤點！鏤空洋裝、中性褲裝...穿出屬於你的盛夏風格

● 穿搭小學堂│夏日全白造型盤點，短洋裝、短上衣、白球鞋...打造質感純白風

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 夏季, 粉色, 穿搭

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