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肌研推出小熊維尼限定版、INNISFREE聯手LINE FRIENDS只送不賣

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▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲美妝聯名總能掀起一波買氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝聯名風再起，肌研推出小熊維尼限定版，超可愛包裝讓人瞬間融化，INNISFREEY則是推出LINE FRIENDS聯名贈品，只送不賣！juliart則是與故宮聯名，將外包裝打造成藝術瑰寶，非常吸睛！

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

肌研以迪士尼經典角色-小熊維尼為靈感，全新推出「肌研極潤保濕化粧水－小熊維尼限定版」，超可愛包裝讓人想秒收藏，此次全新推出的限定版包含一瓶400ml的大容量包裝與兩瓶100ML的隨身瓶組合，只在台灣好市多獨家限定販售。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

INNISFREE與超可愛的LINE FRIENDS陪你揭開盛夏序幕，即日起於INNISFREE單筆消費滿額，就能獲得 LINE FRIENDS聯名贈品，包括可愛又療癒的雷納德和莎莉造型購物袋、實用兼具質感的造型傘，以上寶藏好物，只送不賣。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

 JuliArt 的明星商品-甘草次酸角質淨化液，為頭皮溫和去除固態油垢，漸進式控油調理頭皮健康，這回更攜手國立故宮博物院推出夏季限定新品，將甘草次酸角質淨化液化身清朝乾隆皇珍藏藝術瑰寶，精緻妝點家中洗沐空間，聯名新品限量 6,000 瓶，6/30 前購買，再贈指定高階養護系列洗髮精、養髮液體驗組。

關鍵字：

美妝, 聯名, 包裝, 限定, 夏季

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