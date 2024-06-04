肌研推出小熊維尼限定版、INNISFREE聯手LINE FRIENDS只送不賣

▲美妝聯名總能掀起一波買氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝聯名風再起，肌研推出小熊維尼限定版，超可愛包裝讓人瞬間融化，INNISFREEY則是推出LINE FRIENDS聯名贈品，只送不賣！juliart則是與故宮聯名，將外包裝打造成藝術瑰寶，非常吸睛！

肌研以迪士尼經典角色-小熊維尼為靈感，全新推出「肌研極潤保濕化粧水－小熊維尼限定版」，超可愛包裝讓人想秒收藏，此次全新推出的限定版包含一瓶400ml的大容量包裝與兩瓶100ML的隨身瓶組合，只在台灣好市多獨家限定販售。

INNISFREE與超可愛的LINE FRIENDS陪你揭開盛夏序幕，即日起於INNISFREE單筆消費滿額，就能獲得 LINE FRIENDS聯名贈品，包括可愛又療癒的雷納德和莎莉造型購物袋、實用兼具質感的造型傘，以上寶藏好物，只送不賣。

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