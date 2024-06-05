RICHARD MILLE攜手納達爾創光榮傳奇　RM 27-05刷新手動陀飛輪錶雙紀錄

▲納達爾佩戴RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶奮戰。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

勇於創新、挑戰極限的RICHARD MILLE，與西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）建立超過14年的友誼，以他之名打造RM 027系列陀飛輪腕錶，自2010年起伴他四處征戰也度過無數光榮時刻，而今迎來高潮結局，品牌推出限量80只的RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶，不含錶帶重量僅11.5克，可承受超過14,000 g的加速度衝擊，創下手動陀飛輪腕錶的雙重新紀錄。





▲在認識RICHARD MILLE之前納達爾沒有戴錶習慣，現在對RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶愛不釋手。

納達爾在球場上戴著RICHARD MILLE RM 027系列陀飛輪錶奮戰的模樣深植人心，他透露最初他是一個手鍊、腕錶都不戴的人，當RICHARD MILLE提議合作時他是抗拒的，堅決不戴任何腕錶上場打球，2010年創辦人Richard Mille拜訪他時，先開玩笑送他一只沉甸甸的鉑金錶，當下他反應不過來，隨後創辦人拿出一只RM 027輕盈又線條優美的錶款，他決定在練球時戴上試試，驚嘆RICHARD MILLE的頂尖工藝能讓他戴起來毫無負擔，錶款亦能承受高強度衝擊且依然精準，自此他戴著此系列每一代陀飛輪錶贏得一座又一座冠軍。

▲RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶不含錶帶重量僅11.5克，可承受超過14,000 g的加速度衝擊，創下手動陀飛輪腕錶的雙重紀錄。

RM 027系列今年迎來最終章，再次將RICHARD MILLE精湛技藝推向了極致，發表以減輕重量為設計目標的RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶，以55小時動力儲存的RMUP-01超薄機芯為基礎，並搭載了一枚振頻為3赫茲的飛行陀飛輪，橋板由五級鈦合金和Carbon TPT®碳纖維材質製成因此重量減輕，機芯整體厚度僅3.75毫米、重量僅3.79克。





▲RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶以新型複合材質Carbon TPT® B.4打造而成。

錶殼也是輕盈的關鍵要素，RICHARD MILLE與瑞士合作夥伴NorthThin Ply Technology公司耗時五年共同研發新型複合材質Carbon TPT®B.4，與前代Carbon TPT®碳纖維相比密度提高4%、纖維剛性提高15%、樹脂強度提高30%，使整體重量大幅減輕但又不損材質的剛性，Carbon TPT® B.4每層纖維間採用70度角方向交錯編織成錶殼，在錶底蓋內部製作出一個X形稜線，將機芯安裝在距離底蓋0.05毫米的6個支撐點上，進而增強腕錶的剛性，經過嚴格測試後，此新作可承受超過14,000 g的加速度衝擊，刷新手動上鍊陀飛輪紀錄。

▲RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶整個機芯安裝在一體成型的錶底蓋與中層錶殼部件內。

RICHARD MILLE商務總監Alexandre Mille表示：「真正將我們緊密相連的是人性的一面，與納達爾的深刻友誼賦予我們力量。多少歲月曾共同走過，我更期待這種交流在未來的歲月延續下去。RM 27-05是我們的長久友誼和共同志趣的見證。展望未來，RM 27-05系列採用的技術無疑將有助於我們未來的所有作品。」





▲納達爾於2010溫布頓賽事戴著RICHARD MILLE RM 027 Rafael Nadal陀飛輪腕錶捧冠軍金盃。

回顧伴隨納達爾走過精彩歲月的RM 027 Rafael Nadal陀飛輪系列，第一只作品是2010年含錶帶僅20克的碳複合材質的RM 027 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，他戴著此錶勇奪2010年溫布頓大賽金盃；3年後RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶亮相，以碳奈米管打造錶殼，含錶帶18.83克創下當時世界最輕的陀飛輪腕錶紀錄。





▲RICHARD MILLE 2013年推出RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，含錶帶18.83克創下當時世界最輕的陀飛輪腕錶紀錄。

2015年RICHARD MILLE第一次運用Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維錶製作RM 27-02 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，並首創中層錶殼與機芯底板結合為一的一體式鏤空機芯底板；2017年發表 RM 27-03 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，可承受10,000g的衝擊力，讓納達爾在球場上盡情發揮。





▲2015年問世的RICHARD MILLE RM 27-02 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，首創一體式鏤空機芯底板。





▲RICHARD MILLE於2017年發表Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維製成的RM 27-03 Rafael Nadal陀飛輪腕錶。

2020年慶祝與納達爾合作10周年，RICHARD MILLE推出RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，採取猶如網球拍面的獨特網格結構外，品牌工程師更特別研發了高性能的複合材質TitaCarb®，此材質因具備38.5％的碳纖維含量而更加強韌耐用，整體重量不到30克，驚人的是還可承受超過12,000 g的加速度衝擊，而今年最新款RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶的加速耐衝擊提升至14,000g，彰顯此系列每一代設計都有所突破，精益求精，與納達爾的決心與鬥志不謀而合，共同譜寫挑戰卓越的傳奇。







▲2020年RICHARD MILLE首次採用Titacarb®材質打造RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕錶的錶殼。





▲納達爾與RICHARD MILLE攜手並進，見證彼此的成就，共同締造RM 027陀飛輪系列傳奇。