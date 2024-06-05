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星巴克數位優惠倒數3天　85度C推指定飲品「第二杯25元」

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記者蔡惠如／綜合報導

6月新一波連鎖咖啡優惠到來，85度C針對夏季推出新款酪梨系列飲品，6／6起推出特定品項第二杯25元優惠，cama cafe近期適逢會員年中慶優惠，祭出周周發送50元咖啡金、跨店寄杯優惠85折起、新會員加碼百元咖啡金等方案，星巴克數位活動優惠至6／8止，目前倒數三天，記得每天都要登入抽優惠，最後兌換日可到6／10。

▲85度C周五咖啡日優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C全台門市從6／6至6／19連續14天，推出店內三款指定飲品「酪梨奶蓋拿鐵」、「酪梨奶蓋咖啡」、「酪梨奶蓋青茶」，同品項、同大小不限冰熱，第二杯25元優惠，其系列選用含有豐富營養價值的酪梨為主角，特製風味奶蓋，香甜酪梨搭配鮮奶，少許的鹹味讓奶泡及酪梨有更多層次的風味，喝起來有種酪梨特殊的入口即化感。

▲連鎖咖啡6月優惠。（圖／各業者提供）

大杯「酪梨奶蓋咖啡」兩杯原價170元，優惠後為110元，省下60元，平均一杯只要55元；中杯「酪梨奶蓋拿鐵」兩杯原價170元，優惠後單杯為55元；大杯「酪梨奶蓋青茶」兩杯原價130元，優惠後一杯只要45元。每人限購3組，限現場購買取走。

▲連鎖咖啡6月優惠。（圖／各業者提供）

cama café一年一度會員年中慶即將於6月登場，首先加入新會員送百元咖啡金，在6／30前下載cama café APP並完成註冊成為新會員，可獲得全飲品10元折價券10張；6／10至6／30連續三周，可透過APP每周領取50元咖啡金，不論新舊會員皆同享優惠。

▲連鎖咖啡6月優惠。（圖／各業者提供）▲連鎖咖啡6月優惠。（圖／各業者提供）

6／5至6／19會員透過cama café APP「寄杯領取」功能購買指定品項，根據購買組數可獲得「買15送2」、「買35送5」、「買55送9」、「買100送18」等超值優惠，最低折扣相當於85折起。其寄杯優惠品項包括經典拿鐵、經典美式、卡布奇諾、特調咖啡、微韻輕拿鐵、經典燕麥拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、大杯高山錫蘭鮮奶茶、大杯高山錫蘭茶、大杯清焙烏龍茶。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

星巴克連續18天數位優惠將進入尾聲，只要登入指定活動網站完成小遊戲，選出自己度假喜歡使用的咖啡設備，即可獲得專屬優惠，「特大杯買一送一」自然是基本款，其他包括「咖啡師推薦指定品項好友分享」、「全品項第二杯半價」、「全品項買二送一」、「全品項第二杯折$100」等，遊戲過程不需1分鐘即可完成，兌換期限為獲券日2天後。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay） 

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

優惠, 咖啡, 夏季, 連鎖, 飲品, 星巴克, cama, 85度c

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