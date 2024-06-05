夏換季遠百滿5千送500　環球購物中心滿688就享回饋

▲夏換季遠百、環球購物中心推優惠。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

6月迎來暑假前哨，許多家庭開始規劃出遊，加上天氣明顯升溫，服飾換季需求增加，還有學子換季畢業，為迎接這波購物高峰，連鎖百貨遠百、環球購物中心也推出年中慶促銷活動，吸引民眾置裝換季、添購夏季季節新品。

遠百、環球購物中心兩大連鎖體系不約而同、瞄準會員經濟，祭出大禮包回饋鐵粉。遠百6／6至6／23期間，百貨服飾當日累計消費滿5,000元送500元抵用券；保健器材單筆消費滿5,000元送500元抵用券；大家電單筆消費滿1萬元，送1,000元抵用券。

▲遠百信義A13Cafuné開幕獨家商品奶杏色Mini Stance，推薦價7,480元；遠百桃園COACH Ace tote展現年輕活力風采，建議售價12,800元。

板橋中山家用獨家加碼，單櫃滿2萬元加送500元抵用券，配合8大銀行全館（數位3C/MUJI除外）單筆刷滿5,000元且分6期，送200元抵用券。6／10前五天遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百國際精品、世界名品配合9大銀行，單筆刷滿1萬元且分6期，送500元抵用券。

迎接夏換季來臨，Global Mall環球購物中心即起至6／30，推「點數放大最高17倍送」活動，全台8店單筆消費滿688元，贈限量100點點數，另平日還能再享點數加碼超值回饋，周一至週五至新北中和、屏東市、桃園A8、桃園A19指定櫃位，刷GMpay單筆消費滿800元，可享限量點數3倍送；南港車站、板橋車站、新左營車站、林口A9則為刷GMpay單筆消費滿300元，享限量點數3倍送。

線上環球Online則自即起至6／30期間，推購買指定商品單筆滿2,000元現折100元，5／20當日單筆消費滿3,000元，輸入指定折扣碼，也可享限量現折250元。6／10前會員登入環球Online，即可免費參加5,200元線上購物金抽獎活動。6月底前新會員且首次消費不限金額，即可參加價值12,000元的日本大阪單人來回機票+住宿行程抽獎。

▲Global Mall屏東市推Timberland「圖案短袖T恤+工裝休閒短褲」原價4,900元，優惠價3,850元；Global Mall新北中和推earth music&ecology「荷葉摺邊分層式剪裁長裙」原價2,170元，優惠價1,519元。

畢業季將至，遠百、環球特別針對求職新鮮人推出服裝優惠，遠百台中旗艦店推出輕時尚品牌套裝，另也與潮牌聯名，推出精緻可愛吉祥物吊飾，指定金額消費即贈；環球集結知名流行品牌，柔和色系上衣、洋裝推5折起優惠。