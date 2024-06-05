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皺摺手機包很好用、香草白服裝太迷人　HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE新店獨賣款一次看

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▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE在微風信義的形象店重新開幕。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

男裝又有新店可以逛了！HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE在微風信義的形象店重新開幕，面積變大，逛起來也更舒服，並祭出一系列獨家商品，包括非常適合夏天的「香草白」色調服裝，還有口袋皺褶手機包、束口包，都只能在微風信義店買到，輕便又很有個性的設計，為夏日造型增添更多亮點。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／記者林明瑋攝）

▲口袋皺褶手機包在微風信義店獨家販售，各5,300元。（圖／記者林明瑋攝）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／記者林明瑋攝）
▲微風信義店獨賣的口袋皺褶束口包，各12,300元。（圖／記者林明瑋攝）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）
▲6月的季節色是香草白。

布料與剪裁是ISSEY MIYAKE（三宅一生）令人讚嘆的靈魂，無論男女裝皆然，正在HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE微風信義店登場的2024春夏新作，Rectangle矩形系列是重點之一，將衣服平放時是矩形，穿上後形成不對稱輪廓，邊緣會沿著身體產生優雅皺褶，而自2022秋冬開始的「露營箱」靈感，則是結合工裝輪廓，夏日必備的短褲在兩側有褶子妝點，用層疊手法打造特色。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）

▲Rectangle矩形系列服裝。（圖／記者林明瑋攝）﻿

想要更涼快一些，輕盈網眼系列保證合意，整片細小網孔的布料，製作時保留透氣性，讓穿著時方便活動，同時保持清爽，除了上衣、褲裝，圍裙是很能展現造型的設計，可以內搭不同色調的褲子，玩出屬於自己的個性。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的季節色系列，就像品牌特製的色票，每個月都會有專屬的顏色，結合獨特剪裁與版型，在細節與色彩上展現獨特性，香草白是6月的季節色，推出五分袖上衣、短袖外套、縮口長褲等，只在微風信義店販售。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）

▲香草白外套22,800元、連帽五分袖上衣14,300元。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）
▲口袋皺褶手機包有4種顏色，各5,300元。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）
▲口袋皺褶束口包容量很大，各12,300元。

微風信義店獨賣的兩款包，大小差很多，功能也不同，手一滑就會一起帶回家了，以「把口袋變成包」為概念，強調自由變化的使用與實用，皺褶手機包能以扣子改變背帶長度，放手機之外也能放進卡片、鈔票，甚至護唇膏，皺褶束口包容量大，隨意地上肩，瀟灑自在，兩款包都有卡其色、綠色、黑色，手機包還多了粉色可選擇，包包是口袋的延伸，輪廓打破了限制，展現優雅不羈的姿態。

【看更多新店】
Marimekko
芬蘭品牌Marimekko於台南南紡購物中心開設全台第3家專門店，占地近55坪，為目前全台最大店，店裝延續北歐自然氛圍，同時強調永續的經營理念，溫潤的樺木多層陳列櫃、工業風鐵製懸掛衣勾，展示2024春夏系列及Kioski系列服裝，還有生活系列的餐瓷、抱枕、童裝等等，充滿歡樂與活力。

Marimekko的布料一直有大批粉絲，台南南紡店是全台唯一販售布料的店鋪，滿版Unikko游霓可印花休閒鞋也是獨家販售，芬蘭獨有的美學，在百年府城盡情展現。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 微風信義。（圖／品牌提供）

DIOR
新光三越Diamond Towers二館的DIOR概念店近期開幕，醒目的藤格紋外牆，店內空間約140坪，包括女裝、配件、鞋履、珠寶腕錶、部分家飾等，品項多元，綴著艾菲爾鐵塔吊飾的Lady Dior My ABCDior粉色提包，以及早秋系列巴黎紐約主題的DIOR Toujours印花包，為Diamond Towers專賣店的獨賣商品，不能錯過。

店內有多件藝術品妝點，例如法國藝術家Etienne Moyat設計的木質雕塑裝飾、藝術家Franck Evennou以木材與青銅打造的鏡子等，此外，旋轉梯牆上裝飾著成排的純白胚布服裝，與巴黎30號蒙田大道總店的店裝靈感相同，強調高級訂製工坊精湛工藝，宛如DIOR仙境。

▲DIOR新光三越DT。（圖／品牌提供）

▲DIOR新光三越DT。（圖／品牌提供）

▲Diamond Towers專賣店獨賣的Lady Dior My ABCDior粉色提包，綴著艾菲爾鐵塔吊飾，200,000元。

▲DIOR新光三越DT。（圖／品牌提供）
▲巴黎紐約主題的DIOR Toujours印花包，140,000元。

►LOEWE早秋廣告的小男孩來頭很大　包包拖在地上也沒關係

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關鍵字：

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE, ISSEY MIYAKE, 三宅一生

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