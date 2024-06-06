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輕盈保濕不油膩！夏季必備「補水神器」盤點　la prairie首推養膚噴霧

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▲▼ 夏日保濕補水盤點 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲夏季也別忘了做好補水保濕，維持肌膚水嫩透亮。

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、翻攝IG@haeny_gram

你知道嗎？其實不少人在夏季更容易有肌膚缺水的狀況！夏季悶熱潮濕，肌膚出油量增多、痘痘粉刺狀況加重，許多人在保養上只注意控油清潔，加上頻繁進出冷氣房，一旦忽略保濕補水，小心乾荒脫屑找上門。快把以下這些輕盈不油膩的「補水神器」準備好，做好保濕補水，維持肌膚水嫩透亮。

▲▼ 夏日保濕補水盤點 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲la prairie 魚子美顏噴霧，50ml，NT$6,000。

la prairie今年夏季限定推出奢華養膚噴霧，運用奈米乳化技術，將2大珍稀魚子成分「魚子水精露」、「魚子微米精萃」和保加利亞玫瑰精華、摩洛哥堅果油，融合為高滲透水霧滋養，將原本乳液質地奈米化為水包油基底的超小分子，按壓噴出就是霧化感的羽量水乳精華，能高效滲透，清涼爽膚，兼具輕盈保濕補水與滋養潤澤，方便攜帶的容量設計，讓你隨時隨地都能享受頂級保養。

▲▼ 夏季補水 。（圖／品牌提供）

▲AHC 醫美科研超導水光玻尿酸精華水，130ml，NT$1,050。

靈感來自於專業科學美容水光針療程推出的「醫美科研超導水光玻尿酸系列」，以5大型態玻尿酸打造「用擦的水光針」，全方位為肌膚深層補水，達到澎潤飽滿效果。其中醫美科研超導水光玻尿酸精華水，蘊含ATP賦活因子，立即開啟肌膚保濕通道，促進代謝老廢角質，立即補充玻尿酸水能量，持久保濕。

▲▼ 夏日保濕補水盤點 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲KOSE 無限肌緻水感舒緩噴霧(森林浴)，150g，NT$650。

去年一上市就大受歡迎的水感舒緩噴霧，今年夏季推出了限定版木質森林香調，讓人感受到如被清晨露水所滋潤般的綠意芬芳。噴霧化粧水中添加雪絨花花/葉淬取液、積雪草葉淬取液、聖地紅景天根淬取液、日本川芎根水等保濕養膚成分，同時擁有緊緻毛孔、改善皮脂過多的高機能效果，保濕的同時，不會感到黏膩，使肌膚保持清爽且有彈性，妝前妝後皆可使用。

▲▼ 夏日保濕補水盤點 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲肌研 極潤保濕化粧水－小熊維尼限定版，400ml*1+100ml*2，NT$759。

肌研為全球熱銷突破一億瓶的明星商品「極潤保濕化粧水」換上超可愛的手繪風小熊維尼新瓶身，推出小熊維尼限定版，包含一瓶400ml大容量包裝與2瓶100ml隨身瓶的組合，僅在台灣好市多獨家限定販售。極潤保濕化粧水添加包含「乳酸菌發酵玻尿酸」的獨家4重玻尿酸完美保濕配方，有效補水鎖水，同時強化肌膚屏障，重現肌膚Q彈水潤光澤。

關鍵字：

保養, 護膚, 保濕, 補水, 輕盈, 乾燥, 缺水

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