韓星路雲即將來台！6／14現身台北101逛新店行程曝光

記者鮑璿安／台北報導

又有韓星即將來台！為迎接Bottega Veneta台北101旗艦店煥新盛大開幕，品牌特別請到南韓新生代男星路雲（金錫佑）出席活動，將在6月14日大約傍晚現身店上，粉絲們能近距離一睹男神風采，《ET FASHION》也將為大家直擊報導活動內容。





▲路雲將在6月14日站台Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動 。（圖／品牌提供）

路雲以韓團SF9正式出道，近年來成功轉型演員，憑著戲劇《戀愛不可抗力》王牌律師「張申侑」一角色爆紅，獲《2023 KBS演技大賞》的「男子最優秀演技獎」，而他身高191公分，擁有完美臉蛋以及大長腿比例，擄獲不少粉絲。

今年3月路雲在南韓出席品牌活動時，就以一身條紋西裝搭配上褶皺皮革編織包款，釋放紳士帥氣魅力。此次路雲來台主要就是為了站台Bottega Veneta 台北101旗艦店，當天受邀嘉賓還有賈靜雯、薛仕凌、方郁婷、林映唯與宋柏緯等名人，將與品牌一同揭幕由創意總監Matthieu Blazy悉心打造，揉合當代摩登美學的百坪藝術空間。

▲《背著善宰跑》邊佑錫來台。（圖／記者黃克翔攝）

而《背著善宰跑》南韓演員邊佑錫則在昨6日抵達台灣掀起轟動，他以休閒輕便的LEMAIRE墨綠色襯衫搭配大尺寸肩背包款現身機場，簡直男友力破表，更與現場粉絲近距離接觸比心，粉絲福利送好送滿。