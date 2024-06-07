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JAMEI CHEN大安區純白空間超美！陳季敏隔36年再設計婚紗每周只展1件

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記者鮑璿安／台北報導

6月到來，「June Bride」六月新娘帶有幸福以及美好寓意，以高訂禮服起家的台灣設計師品牌JAMEI CHEN，時隔36年後再次操刀婚紗禮服，並在大安區的「 JAMEI CHEN•Corner」空間舉辦純白風格婚禮展，以品牌標誌性純白色編織出夢幻姿態。

▲▼ 陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲陳季敏打造出極簡又現代感的婚紗禮服廓形。（圖／品牌提供）

陳季敏是台灣最早投身於高訂婚紗禮服的設計師之一，36年前即以設計手工訂製婚紗禮服，而如今再度受到啟發，決定要讓婚紗禮服設計呈現出很「不一樣的想法」。陳季敏打造出極簡又現代感的禮服廓形，保留日常和夢幻的想像空間，第一套造型是材質輕柔的雙排扣西裝外套，下搭蕾絲長襪，不走既定模式令人眼前一亮。

▲▼ 陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲ 6月在大安區的「 JAMEI CHEN•Corner」空間舉辦純白風格婚禮展。（圖／品牌提供）

全新禮服則會在本月「Blooming June」純白風格婚禮展中呈現，陳季敏也親自改造JAMEI CHEN·Corner空間，鏡面如萬花筒般折射，彷彿引領參訪者進入多元異想空間。6月將在此處每周展出一套禮服，只求放慢腳步好好欣賞其中細節，同時也提供新人咨詢整體婚禮造型，量身訂製專屬的個性婚紗。

▲▼林莉。（圖／品牌提供）

▲▼林莉。（圖／品牌提供）

▲▼林莉。（圖／品牌提供）

▲雙方家長的祝福與至親好友的見證下，Olivia與Eric舉行簡單又浪漫的婚宴。（圖／品牌提供）

台灣婚紗教母林莉與LinLi Boutique團隊則為GPLUS手機千金「Olivia」譚以欣打造婚紗，日前譚以欣和學學文創創辦人徐莉玲的公子Eric在台北萬豪酒店完婚，這場豪門聯姻受到外界關注，而譚以欣的婚紗細節也曝光，身穿LinLi Boutique簡約風的V領素緞魚尾白紗，晚上婚宴的主婚紗則以透膚穿透層次營造輕盈感，雙層馬甲與特製的蓬裙上可見3組蕾絲拼貼出流暢的藤蔓線條及大小散落的花朵，呼應同款蕾絲頭紗，襯托她溫婉氣質。

關鍵字：

婚紗, 台灣設計師, JAMEICHEN, 純白風格, 婚禮展

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