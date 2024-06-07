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邊佑錫32歲演高中生無違和！童顏＋完美體態靠6招　加碼公開同款男神香

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▲邊佑錫 。（圖／翻攝自IG）

▲《背著善宰跑》堪稱是4、5月韓劇的大黑馬。（圖／IG@tvn_drama）

文／美人圈

《背著善宰跑》堪稱是4、5月韓劇的大黑馬，尤其是飾演男主角「柳善宰」的邊佑錫，更是一躍成為少女們的新理想型，IG狂漲200萬粉絲，人氣超夯！眾所皆知189公分、擁有雕刻帥臉的邊佑錫身材超好，模特兒出身的他練出一身結實腹肌，更別提他光滑無暇的肌膚狀態，即使現年32歲穿上制服演出高中生也無違和。本篇除了揭秘男神是如何保持逆齡童顏和良好體態外，更搜出他同款男神香，一起看下去吧！

《背著善宰跑》邊佑錫童顏保養秘訣

養成固定運動習慣

即便每天在劇組穿梭，邊佑錫依然會把握空閒時間上健身房運動，一定會保持良好運動習慣！定期運動不但能增強心肺功能、強化肌肉，同時還能改善情緒，得到舒壓放鬆。同時研究也證實，適當的運動可以增加人體產生天然抗氧化劑，進而促進血液循環，延緩皮膚衰老。

▲邊佑錫 。（圖／翻攝自IG）

▲邊佑錫會把握空閒時間上健身房運動。（圖／IG@byeonwooseok）

低GI飲食

邊佑錫過去在採訪中也提到自己是「吃不胖體質」，但因為要常常上鏡，所以為了維持體態他會攝取「低GI食物」，如：韓式冷麵就是他的最愛！以蕎麥麵製成的韓式冷麵屬於低GI高蛋白，非常適合減脂期食用，粗纖維吃了超有飽腹感，在沒食慾的炎熱夏天也很開胃，吃起來無負擔。

▲邊佑錫 。（圖／翻攝自IG）

▲韓式冷麵是邊佑錫的最愛。（圖／IG@byeonwooseok、한국민속대백과사전）

早睡打造光滑牛奶肌

邊佑錫表示自己即便在外拍攝也會儘量維持早睡、不熬夜的好習慣，如此能維持好氣色，還可以養出肌膚彈性！建議每天一定要睡足7～9小時，讓身體有時間進行修復，保養品也可以有充分吸收的時間，皮膚較不容易出現皺紋、減少黑眼圈形成，直接擁有邊佑錫同款光滑牛奶肌。為了上鏡好看，邊佑錫還自行研發獨門方法：睡前喝一杯牛奶，幫助消水腫。雖然他本人也笑稱不知道這方法效果如何，但已經默默變成他固定的睡前儀式！

▲邊佑錫 。（圖／翻攝自IG）

▲邊佑錫即便在外拍攝也會儘量維持不熬夜的好習慣。（圖／IG@byeonwooseok）

重訓、舉啞鈴鍛鍊二頭肌

如果沒時間上健身房，邊佑錫便會在家利用舉啞鈴做訓練。舉啞鈴的過程中可以有效燃燒卡路里，幫助減重，同時鍛鍊到胸、背、肩、腿、手臂等多處肌肉，最重要的是能有效增加身體線條感！

▲邊佑錫 。（圖／翻攝自IG）

▲邊佑錫。（圖／IG@byeonwooseok、@varoent_official）

沒事少喝酒

愛喝酒的朋友注意啦！喝酒不但會加速體內和皮膚水分流失，還會導致膚況乾燥缺水，並且滋生惱人皺紋和細紋，還可能出現脫皮角質化的現象，是皮膚提前老化的元兇之一。邊佑錫平時一直保持少喝酒的好習慣才能有現在的細緻好膚質呀！

▲邊佑錫 。（圖／翻攝自IG）

▲喝酒是皮膚提前老化的元兇之一。（圖／IG@byeonwooseok）

包裡隨時補充營養補給品

邊佑錫私下可是名符其實的養生達人！之前揭開每日包裡必備品就包含了多種保健食品，像是：口服蜂膠、拱辰丹、維他命D、維他命C、葉黃素等，拍攝忙碌之餘也不忘補足身體不夠的營養，才不會容易生病。

▲邊佑錫 。（圖／翻攝自IG）

▲邊佑錫包包必備保健食品。（圖／IG@byeonwooseok、@tvn_drama）

加碼《背著善宰跑》邊佑錫最愛香水

邊佑錫接受公開採訪時透露平時都會隨身攜帶固體香水在包裡，不僅僅是因為他對氣味很敏感，喜歡被香氣圍繞的感覺，還有一個原因是固體香水非常持香，塗抹在頸後就會聞到淡淡的味道，很療癒！而邊佑錫私下著用的香水正是來自韓國香氛品牌Tamburins的Holy Metal，鼠尾草融合焚香、白麝香，是很溫暖令人心安的味道。

▲邊佑錫 。（圖／翻攝自IG）

▲邊佑錫私下著用的香水來自韓國香氛品牌Tamburins。（圖／Tamburins、IG@byeonwooseok）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 背著善宰跑, 邊佑錫, 保養

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