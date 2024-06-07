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瑜珈老師教3動作簡單消脹氣　在家隨時都能做

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▲英國瑜珈墊品牌LIFORME請老師示範消脹氣三招。（圖／品牌提供）

▲英國瑜珈墊品牌LIFORME請老師示範消脹氣三招。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

端午節將至，粽子美食難擋口慾，不少人恐怕會吃到脹氣身體不適。英國瑜珈墊品牌LIFORME，近期正式在台推出全新「佩斯利瑜珈墊」，看準端午節到來，邀來知名瑜珈老師Kate分享三招消脹氣、緊實腰間的瑜珈動作，讓你吃美食更無壓力。

LIFORME全新佩斯利瑜珈墊，圖紋設計靈感源自印度教的「幸運紋路」，採用天然橡膠與PU材質製成，透氣防滑，主打汗濕狀態下也能穩健練習。產品更採三層結構設計，提供更佳支撐穩定度與身體保護，讓瑜珈愛好者能專心投入，售價8,500元。

▲英國瑜珈墊品牌LIFORME請老師示範消脹氣三招。（圖／品牌提供）▲英國瑜珈墊品牌LIFORME請老師示範消脹氣三招。（圖／品牌提供）

針對端午節連假出遊、聚餐的活動增多，美食衝擊的機率也更大，許多人可能會出現脹氣問題，LIFORME也請邀請瑜珈老師Kate分享三套簡單動作，「貓牛式」、「坐姿扭轉式」及「跪地左右碰地」，可幫助消除脹氣、緊實腰間線條。

貓牛式
動作講解：四足跪姿，雙手放在肩膀正下方，膝蓋在臀部正下方。吸氣時，抬頭向上看，拱起背部形成「牛」式；吐氣時，低頭看向肚臍，拱背形成「貓」式。重複動作5-10次，有助於按摩腹部器官，促進消化。

▲英國瑜珈墊品牌LIFORME請老師示範消脹氣三招。（圖／品牌提供）

坐姿扭轉式
動作講解：坐在地板上，雙腿伸直。彎曲右膝，把右腳放在左膝外側。左手肘放在右膝外側，右手放在身體後方。吸氣時拉長脊椎，呼氣時向右扭轉身體，保持5-10個呼吸後換邊。此動作有助於刺激消化器官，減輕脹氣。

▲英國瑜珈墊品牌LIFORME請老師示範消脹氣三招。（圖／品牌提供）

跪地左右碰地
動作講解：從跪姿開始，雙膝分開與臀部同寬。將右手放在右側地板上，左手向上伸直並向右側彎曲。保持5-10個呼吸，回到中心，換邊重複。此動作能夠緊實側腰，拉伸脊椎兩側肌肉。

▲英國瑜珈墊品牌LIFORME請老師示範消脹氣三招。（圖／品牌提供）

Kate表示，貓牛式能按摩腹部促進消化；坐姿扭轉則能刺激消化器官；跪地左右伸展則能鍛鍊側腰肌肉。這些簡單但高效的動作，能緩解日常生活中積累的脹氣，對於鬆弛體態也有正面改善作用。

業者表示，為慶祝6／21國際瑜珈日，即起至月底也推出多重優惠，包括正價單品兩件85折、經典+輕巧瑜珈墊組合76折起，消費滿6,000元，即贈送價值590元的瑜珈磚。

▲英國瑜珈墊品牌LIFORME請老師示範消脹氣三招。（圖／品牌提供）

高雄夢時代每年廣受好評的粉紅派對，今年將移師至室內舉辦，與BEING sport攜手合作，6／15至6／16一連兩天，在8樓時代會館舉辦。延續歷年經典的「粉紅有氧」及「粉紅ZUMBA」課程，還新增近年熱門的「瑜珈提斯」場次，更首度推出親子體驗場，讓民眾帶家中4歲至13歲的小朋友一起參加。

▲英國瑜珈墊品牌LIFORME請老師示範消脹氣三招。（圖／品牌提供）

此外，現場還有其他品牌攤位，包含DIY手作吐司、統一陽光豆漿骰骰樂及VERVE挑戰反應接棒遊戲等。限時2日期間共推出8大場次，每個場次皆有BEING sport專業師資在場陪同民眾輕鬆學習，預計號召逾千名民眾一起體驗運動的魅力，報名費每組399元，夢時代兒童卡友可憑扣抵100點OPENPOINT點數，以299元現金價參加，體驗完後還可獲得超過2,000元價值的禮物。

關鍵字：

瑜珈, 端午節, 脹氣, 佩斯利瑜珈墊, LIFORME

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