陳華穿彩虹熊聯名T自嘲「脾氣火爆」！被問新戀情只求「幫我拍好看點」

▲陳華穿彩虹熊聯名Oversized T恤露美腿，擔任Arnold Palmer「熊YOUNG繽果室」快閃店一日店長。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝IG@hua0826

美式休閒服飾品牌Arnold Palmer攜手人氣美國卡通Care Bears和台灣新興插畫家「卡肉老厶」推出重磅聯名「Young Line漾系列」，同時也在忠孝SOGO百貨一樓打造「熊YOUNG繽果室」快閃店。開幕活動還請來新生代人氣女歌手陳華擔任一日店長，她除了大推oversized T恤搭配短褲顯腿長的穿搭，也自嘲自己脾氣火爆就跟T恤上的「Grumpy Bear」很像，被問到新男友是否接受她的火爆脾氣，她高情商笑答「公司接受」。

從YouTube翻唱影片累積人氣到以夯曲〈想和你看五月的晚霞〉爆紅的陳華，因膾炙人口的歌曲加上仙氣外型，備受年輕世代喜愛，更擁有「校唱女神」之稱。向來很喜愛美式街頭穿搭風格的陳華，這次選穿了Care Bears聯名系列的粉色Oversized T恤，搭配牛仔短褲和黑色皮靴，展現青春活力，她笑說「我喜歡穿oversized，很休閒又可以露出有一點長的腿」。

除了上衣的粉紅色很吸睛之外，她提到自己的個性也跟T恤上的「Grumpy Bear」很像，「雖然脾氣比較火爆，但是遇到問題會盡力解決，並在其中找到養分發展成好的經驗，剛好就很符合我」。

她也透露自己覺得夏天必備的單品就是T恤，因為T恤不管怎麼穿都好看，不論是oversized或是穿短版搭配長褲都會很適合，大推T恤很值得入手，「不管（T恤）什麼顏色我都喜歡」。

而這次擔任「熊YOUNG繽果室」一日店長，她也自曝自己曾在冰果室打工過，「我大學時就是在冰果室打工！夏天賣豆花剉冰，冬天賣燒仙草。」被問到在冰果室打工時是否有遇過客人告白，她笑說沒有，原因竟是「生意沒有到太好」，笑翻全場。

對於私生活向來低調的陳華，近日被拍到在街上與新對象熱吻，被問到新戀情，她無奈透露不會特別避諱什麼，「被拍到了，也不用保持什麼距離」，就是一樣低調正常生活。但她也笑說自己在意照片是否拍得好不好看，撒嬌笑說「要幫我拍得好看一點！」被追問男友是否可接受她的脾氣火爆，她也高情商搬出公司來擋，笑說「公司可以接受」，話鋒一轉，她也透露近日有一首非常好聽的新歌即將上線跟大家見面，「希望大家多多關注我的音樂作品」。

Arnold Palmer今夏推出全新「Young Line漾系列」，包含「Care Bears x Arnold Palmer 悠遊台灣系列」與「卡肉老ㄙ x Arnold Palmer：Hello Taiwan！系列」兩大聯名支線。與Care Bears聯名的「悠遊台灣系列」以Care Bears彩虹熊在台灣遊玩的有趣點滴為靈感，首發推出Care Bears與台北101大樓、中正紀念堂等知名景點合照的可愛T恤，之後也將推出與古早味冰果室、小吃攤販、熱炒店等台灣獨有文化結合的設計服飾；卡肉老ㄙ聯名系列，則是延續著名作品「波波冰狗室」可愛俏皮的風格，把台灣黑熊、狐蝠、石虎等保育類動物，融入復古窗花及原住民圖騰中，以抽象華麗的視角展現出多種台灣特色。

為歡慶全新聯名「Young Line漾系列」登場，Arnold Palmer即日起至6/10在忠孝SOGO百貨一樓打造了「熊YOUNG繽果室」快閃店，店內不僅展示本次聯名系列商品，還在門口設置超可愛的打卡區！活動期間內拍照打卡就能免費獲得沁涼的「繽果汁」，還有機會抽中卡肉老ㄙ聯名的兔子帆布袋、Care Bears別針、品牌$1,000元購物金等多重好禮。

在眾多韓星著用加持下紅遍韓國、甚至全球的 CARLYN，是由創辦人暨創意總監李承熙於2014年在紐約所創立，以「Timeless Bag」作為品牌精神，追求現代又日常的時尚穿搭風格，透過紐約的大都會摩登感與藝術氛圍，賦予每款手袋獨特的現代詮釋。引進回韓國後，迅速在韓國演藝圈、時尚圈掀起熱潮，在許多熱門韓劇中都有其蹤影，更受到Red Velvet、LE SSERAFIM、IVE、(G)-IDLE等人氣大勢女團成員喜愛，在私服搭配和公開活動時都曾上身搭配。

本次進軍台灣選在台北信義新天地A11開設首間快閃店，帶來多款超夯熱賣的雲朵包系列，以菱形泡泡紋絎縫工藝創造出空氣蓬鬆感，包含銷量超過10萬件的爆款夯品Soft系列，擁有多樣性和實用性的Cozy、Twee和Poing系列等，讓你不用遠赴韓國就能入手最新韓式時尚單品，快閃店即日起至6月11日限定開設。