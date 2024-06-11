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說流行／CHANEL曼徹斯特工坊系列上市！色彩斜紋軟呢、重點包款一次看

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記者鮑璿安／專題報導

作為香奈兒CHANEL永久的流行符碼，斜紋軟呢在各個年代之間散發其淘氣不羈的優雅氣息，於曼徹斯特發表的2023/24 Métiers d’art工坊系列更是斜紋軟呢的美學體現，此系列上市同時，品牌也發表最新形象廣告，展現充滿音樂能量的 1960 年代風采，有何重點？一起來看看。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲2023/24 Métiers d’art 工坊系列形象廣告請到瑞典攝影師 Mikael Jansson 掌鏡 。（圖／品牌提供）

Métiers d’art 工坊系列集合著數百位刺繡工匠、羽飾工匠、鐵匠、金飾工匠、褶飾工匠、鞋匠、帽匠、皮匠和手套製作工匠，在藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard) 的推動之下，工匠們持續並不斷重塑這些精湛技藝，使每件作品成為非凡的創作。曼徹斯特是音樂文化的搖籃，也代表源源不絕的創作動力，維吉妮維婭表示：「斜紋軟呢是本系列的核心元素，創作時我一直想到嘉柏麗香奈兒，但並非意圖重現她穿著西敏公爵的外套造型。斜紋軟呢因香奈兒女士而有了色彩，而我增添了活力及流行文化精神。」

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲俐落剪裁之中搭配 Maison Michel 帽子工坊設計的斜紋軟呢帽子，以及 Lemarie 山茶花羽飾工坊的山茶花。（圖／品牌提供）

斜紋軟呢的美學語彙如同永恆的香奈兒符碼， 2023/24 Métiers d’art 工坊系列形象廣告請到瑞典攝影師 Mikael Jansson 掌鏡，以充滿活力的流行音樂形式詮釋斜紋軟呢，徹底帶動起你的感官體驗，深層呼應曼徹斯特大秀精神。形象廣告以黑白和彩色照片視覺展開，邀請新生代模特兒 Lulu Tenney、Loli-Bahia 和 Alaato Jazyper 演繹，香奈兒的風格魅力被具象化，宛如一幅活靈活現的世界名畫，透過黑白雙色襯托出套裝、大衣和外套的輪廓，俐落剪裁之中搭配 Maison Michel 帽子工坊設計的斜紋軟呢帽子，以及 Lemarie 山茶花羽飾工坊的山茶花，無不透露工藝細節。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel。（圖／品牌提供）

▲蘋果綠斜紋軟呢口蓋包、鴨舌帽、鏈子小包、茶盒子晚宴包以及瑪莉珍鞋。（圖／品牌提供）

斜紋軟呢在本系列亦激發色彩上的無窮潛力，其中包含飾有辮飾和鉤花的蘋果綠外套，出自 Paloma 精緻面料工坊之手，搭配香奈兒的 11.12 經典包款，乃至於拼接絲質袖口的紫色外套，以及搭配同色系包款的橘色大衣，更有造型討喜的茶盒子晚宴包以及瑪莉珍鞋，呈現恣意奔放又優雅的意涵。

為肩負永續發展和社會責任，FENDI則推出與 Made For A Woman（M4W）合作製作的新款 Roll 包款，將精湛工藝結合拉菲草材質打造出具有深意的款式，背後製作細節也一併曝光。此次合作中，為每一只Roll 包採用在馬達加斯加當地採購之特有棕櫚樹製成的拉菲草進行製作，匠師們利用鉤針，將拉菲草纖維精心手工編織成精美的雙色 FF LOGO。接著包款送往義大利進行後續加工作業，工匠們在包身上手工縫製 FENDI 著名的 Selleria 縫線及裝飾皮革手柄，將傳統工藝升華為具有強大影響力的精緻配飾，包款將從 2024 年 6 月 18 日起在全球 FENDI 精品店販售。

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲匠師們利用鉤針，將拉菲草纖維精心手工編織成精美的雙色 FF LOGO。（圖／品牌提供）

關鍵字：

香奈兒, 斜紋軟呢, 工坊系列, 形象廣告, 曼徹斯特

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