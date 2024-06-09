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你的「情緒智力」有多高？不可忽視的感性力量　能增添好人緣、人生更順利

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文／張婷　圖／達志示意圖、橙實文化

情商,張婷,EQ,情緒,橙實文化,。（圖／達志示意圖、橙實文化）

情商是一種情緒智力

提到情商，很多人都覺得它是一種察言觀色的能力，是能與別人融洽相處，讓別人感覺舒服的能力。可是在我看來，情商應該是一種情緒智力。一般來說，情緒有積極的、消極的、正面的和負面的。積極、正面的情緒，類似相信光明、敢於嘗試、期待友善；消極、負面的情緒，類似陷入黑暗、拒絕前進、製造摩擦。

高情商的人，往往能透過情緒影響和帶動別人，進而獲得更多人的認同和幫助。成功的人之所以能連接很多的人幫助自己，主要是因為他們能給他人帶來情緒價值。

有些人看待成功的角度跟我不一樣，看到別人成功，覺得只是那些人運氣好。我不否認，人的成功確實需要一些運氣。但是，運氣並不是隨隨便便降臨到某個人頭上的。一個人要有努力的過程，要能說又能做，還要被更多的人所信任，才能接近成功。換句話說，高情商會給人帶來好運氣，好運氣能夠助人成功。

那麼，情商對個人和他人來說，又有什麼樣的意義和價值呢？

情商,張婷,EQ,情緒,橙實文化,。（圖／達志示意圖、橙實文化）

感知場合利於精準定位

談情商一定要在具體的場合裡，也就是我所說的道。人們要對場合有一定的感知，然後基於場合定義自己的身份，以及自己將要做的事情。如該說什麼話、該採用什麼姿勢、該如何使用表情等等。若分不清楚場合，人們在說話時往往容易犯錯。比如有些明星，若在某個場合高估了自己的地位，說出一些與身份不相符的話，哪怕只有一句，也可能毀掉他苦心經營的形象，甚至使他在娛樂圈銷聲匿跡。其實，我也犯過這樣的錯誤。

我的父親是一名普通的鐵路員工，他除了對自己的專業領域十分瞭解，在木工、電工、水電工、家電維修等他也很拿手，他甚至會用縫紉機做衣服、織毛衣。人人都誇我父親心細手巧，親切地叫他「張萬能」。但父親性格直爽，說話很容易得罪人。小時候我不懂事，只覺得父親好厲害，但同時我也跟他一樣容易說話得罪人。 20多歲時，我在醫院當實習生，因為不分場合地說話，還與別人打了一架。

2002年，我在北京的一家醫院實習，我是我們學校在該院的實習負責人。當時的我情商簡直是負數，做了很多事，卻總吃力不討好。有一天，因為一件雞毛蒜皮的小事，我唸了一位同學，對方招架不住我的毒舌，氣得滿臉通紅，她的好朋友看不下去了，出於義氣站出來跟我打了一架。 20多歲的我因為情商低和人打架，你們可能無法想像。打完架後我忽然意識到，因為說話方式不對，我讓身邊的人很不開心，大家都不喜歡我，這是不對的，是我的問題，我知道我一定要做出改變。一個人從原生家庭中學來的處世方式，無論是正確或錯誤的，均將得到來自社會的回饋。

情商,張婷,EQ,情緒,橙實文化,。（圖／達志示意圖、橙實文化）

讓自己和別人同時感覺自在

經過仔細觀察，我發現身邊有很多情商高的人。他們的高明之處，不僅在於能分清場合，知道該說什麼不該說什麼；更在於他們總能讓自己和別人同時感到自在，讓別人很喜歡和他們在一起。

在腫瘤特別病房工作時，我認識了一位護士長。她的年齡比我大10歲，由於太喜歡她，我們親切地稱她為「英子媽」。她來沒幾天，就能讓科室裡一片歡聲笑語，讓沉悶的腫瘤病房有了更多的生機。她有一種超級魔力，整個醫院的工作人員都是她的好朋友。她打破了醫生和護士之間的界限，醫生和護士不但在工作中合作更加有默契，還會在下班後一起聚會、吃飯。英子護士長的高情商，在她說話、做事的時候展現得淋漓盡致。當她很真摯地表揚一個同事時，其他同事也會感到與有榮焉，激發大家的工作熱情。

經過仔細觀察，我發自內心地佩服她，努力向她學習。在這個過程中，我對情商產生了很多新的認知。後來，我改行去藥廠當業務，情商變得更重要了。我在每天的工作中不斷地練習，情商也慢慢提升。如今，很多人甚至會給我貼一個「高情商」的標籤，我自己也成為具有高情商、好口才的講師，我的「高情商好口才訓練營」成為學生們最喜愛的課程之一。

回頭看看自己這些年的經歷，我從一個情商是負數的人，變成可以指導其他人提升情商的老師。我的情商在不斷地提升，眼界也在不斷地變得開闊。我能感知和包容的人與情緒越來越多，讓自己和別人同時感覺自在的能力也越來越強。

職場、上班、工作示意圖。（圖／達志影像）

情緒價值更能打動人

提供價值可以使生命變得有意義。很多人說，我每天工作花費了大量的時間、精力和體力，一直在創造價值，也在給別人提供價值。這種價值，主要是人力價值和物質價值。

可是，隨著社會的發展和進步，我們會發現人們的需求層次在不斷提升。根據馬斯洛需求理論，我們的需求已經上升到精神追求的層次。高情商的人，可以遊刃有餘地與人相處，能夠為別人提供更多的情緒價值。

有些人覺得，提供情緒價值是一件很難的事情。根據個人經驗，其實每個人都能做好這件事，我們所能提供的最簡單的情緒價值，就是對別人微笑。這一點，我在直播間中實踐過無數次。很多朋友都跟我說，我的笑容很有感染力，令他們有一種被治癒的感覺。

可惜微笑的力量被很多人忽視了。想像一下，當你和一個人接觸，你是喜歡他滿臉笑容還是喜歡他臭著一張臉？如果你喜歡別人笑，那別人也一定喜歡你笑。這是一種感性力量的傳遞，是情緒價值的最簡單的展現。

高情商的人很會用微笑打動人，讓別人產生舒服自在的感覺。下次在面對別人時，試著嘴角上揚，輕鬆微笑。

情商,張婷,EQ,情緒,橙實文化,。（圖／達志示意圖、橙實文化） 

書名：感性力量：掌控感性的力量，活出你想要的人生

作者：張婷

簡介：北京賦能智慧董事長兼CEO，曾任職於世界500強外商企業主管，青創平台創業教練，協助上千人從0開始電商平台創業，幫助50多位普通人從0賺到人生的100萬元。

出版社：橙實文化

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關鍵字：

情商, 張婷, EQ, 情緒, 橙實文化

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