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星巴克今推「全品項第二杯折100」　星冰樂一杯65元起點起來

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▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／業者提供）

▲星巴克星冰樂推出優惠。（圖／業者提供、unsplash

記者蔡惠如／綜合報導

過了端午準備迎接真正的體感盛夏！星巴克在端午節後首個上班日，推出「第二杯折100元」優惠，不但幾乎全現做品項都在回饋之列，而且只要點大杯就可享優惠，以香草星冰樂為例，使用該優惠大杯單杯平均只需65元，開啟炎夏清涼之旅今天快揪咖！

▲▼星冰樂熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

星巴克今6／11限定一天推出「相約上班日！第2杯折$100」優惠活動，消費者至店購買兩杯大杯冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯折價100元優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

而除了每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料之外，其他品項都可享此優惠，意即星冰樂系列也在折價選項之內，以星冰樂最基礎的「香草風味星冰樂」為例，大杯定價115元，兩杯原價230元，折價後為130元，平均單杯為65元。

▲連鎖咖啡6月優惠。（圖／各業者提供）

cama café一年一度會員年中慶即將於6月登場，首先加入新會員送百元咖啡金，在6／30前下載cama café APP並完成註冊成為新會員，可獲得全飲品10元折價券10張；6／10至6／30連續三周，可透過APP每周領取50元咖啡金，不論新舊會員皆同享優惠。

▲連鎖咖啡6月優惠。（圖／各業者提供）▲連鎖咖啡6月優惠。（圖／各業者提供）

6／5至6／19會員透過cama café APP「寄杯領取」功能購買指定品項，根據購買組數可獲得「買15送2」、「買35送5」、「買55送9」、「買100送18」等超值優惠，最低折扣相當於85折起。其寄杯優惠品項包括經典拿鐵、經典美式、卡布奇諾、特調咖啡、微韻輕拿鐵、經典燕麥拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、大杯高山錫蘭鮮奶茶、大杯高山錫蘭茶、大杯清焙烏龍茶。

關鍵字：

星巴克, 夏日優惠, 飲品, 清涼, 端午, 星巴克折100, 星巴克

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