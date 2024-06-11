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Jennie首次走秀獻給設計師好友！穿露背洋裝火辣助陣Jacquemus

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記者鮑璿安／綜合報導

韓團BLACKPINK成員Jennie首次走秀獻給法國設計師品牌Jacquemus，為力挺設計師好友，她驚喜登上品牌成立 15周年的大秀，身穿極簡造型的黑色洋裝露出美背，踏著略顯生疏的模特兒步伐，依舊難掩巨星風采，無疑成為這場大秀的最大亮點。

Jacquemus選擇在義大利度假勝地卡布里島（Capri）舉辦15周年時裝秀，以第勒尼安海（Mar Tirreno）的壯麗景色成為最天然的背景，而Jennie此次受邀參與並非擔任看秀嘉賓，而是親自壓軸走秀，她穿著簡單優雅的小黑裙裝走上伸展台，演繹Jacquemus標誌性的極簡造型，搭配時髦配飾，腳踩斑馬紋穆勒鞋，手拿洋溢著地中海風格的新款Le Rond Carré 手拿包，一步一步實現她的人生首秀。最後，Jennie更擁抱了設計師好友 Simon Porte Jacquemus，見證兩人的深厚友誼。

▲▼jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jacquemus選擇在義大利度假勝地卡布里島（Capri）舉辦15周年時裝秀。（圖／翻攝自IG）

事實上在這場大秀之前，Jennie就被捕捉到與Simon de Jacquemus在街頭閒聊的畫面，間接預告二人的合作。而品牌公開的形象影片中，Jennie直接裹著一條浴巾上陣拍攝，戴著墨鏡模樣自在，展現她獨有的時尚魅力。

▲▼jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie裹著浴巾拍攝品牌形象照。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, Jacquemus

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