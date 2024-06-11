台隆手創館「超大涼感巾」滅暑超威　消費滿額再送百元抵用券

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日將至，居家業者無印良品、台隆手創館不約而同，推出旗下最新涼夏單品，部分僅需數百元即可入手，輕鬆升級假日居家，提供消費者更多元選擇，一同對抗炎熱夏天，台隆手創館也推出限時滿額優惠，還提供旗下日本冰品加碼抽獎。

▲台隆手創館推出巨型涼感巾，幾乎可以當浴巾用，單包售價150元。（圖／各業者提供）

HANDS台隆手創館以「沁涼迎夏日」為主軸，推出多款實用又時尚的涼夏好物，包括適合戶外活動的超大張沁涼濕紙巾，等同超大涼感浴巾，很適合在海邊使用，單包只要150元；清新薄荷香味的衣物涼感噴霧，用嗅覺讓夏日更舒適，再推會員特價；輕巧便攜的冰霸杯，可直接放入手搖飲，以及日本暢銷冷水壺，立放橫放都可以，不占空間。此外還有透亮美容面膜、薄荷清香入浴劑和耐用電動刨冰機，均是夏季居家使用的好物。

▲日本PEARL橫直兩放冷水壺；【OMORY】哈囉原創冰壩杯。

MUJI無印良品則以「環境共好、身心涼爽」為宗旨，推薦多款環保又舒適的夏季家居服飾和寢織用品，包括有機棉氣質家居服、親膚涼感靠枕、涼感薄墊等，售價399元起。也有採用透氣環保材質製成的薄被，售價1,590元起。外出時也能隨身攜帶多用途的PCM涼感頸圈，售價490元。還有今年才發表的涼感洗沐系列，產品皆添加天然薄荷醇，沐浴乳、洗髮精售價390元，還有身體噴霧，整身都能散發清爽柑橘香氣。

▲迷你涼感多用途靠枕，售價399元。

▲涼感薄被售價1,590元至1,790元；涼感薄墊售價790元至1,090元。

除了家品選物，兩大品牌也紛紛推出會員獨享購物優惠活動。HANDS台隆手創館「迎夏年中慶」會員單筆滿2,000元，即可獲贈100元商品券，並有機會抽中日本Niseko哈密瓜、蘋果迷你杯冰淇淋組。

▲無印良品涼感洗沐系列。