最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在





▲單身上癮星座。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人並不是沒有選擇，而是真的想單身，寧可自己過，也不願意將就感情和不適合的人在一起，不過單身也的確會「上癮」，單著單著很可能就是一輩子，以下揭曉「單身成癮」星座Top 3 ，這些人完全不想結婚！

Top 3 天秤座

天秤座就是單身成癮的最好代表，他們是單身就可以活得好好的人，除非有結婚後變得更好的情況，否則結婚根本毫無優點，而且天秤早就看破了婚後的種種約束，包括家庭間的摩擦、婆媳與生子問題，都讓他們非常煩躁，還不如學習與自己相處，變成黃金單身族才是自己的目標。

Top 2 天蠍座

天蠍座很專注在「愛自己」這件事，並不想把這些愛分給別人，除非有優秀到值得他們脫單的人，否則天蠍一點也不急著談戀愛，婚姻也是同樣道理，天蠍想要直接跳過磨合階段，認為付出太多就不像原來的自己了，於是越來越單身上癮。

Top 1 獅子座

獅子座很懶得浪費時間精力在多餘的事情上，有時候還覺得單身比較輕鬆，不用被任何人約束，只需要照顧自己的情緒就好，所以獅子除非是被照顧的一方，不然要他們照顧另一半還不如單身過完一輩子，獅子就像永遠長不大的孩子。