fb ig video ETtoday search mobile

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

>

▲單身上癮星座。（示意圖／tvn_drama IG）

▲單身上癮星座。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人並不是沒有選擇，而是真的想單身，寧可自己過，也不願意將就感情和不適合的人在一起，不過單身也的確會「上癮」，單著單著很可能就是一輩子，以下揭曉「單身成癮」星座Top 3 ，這些人完全不想結婚！

Top 3 天秤座 

天秤座就是單身成癮的最好代表，他們是單身就可以活得好好的人，除非有結婚後變得更好的情況，否則結婚根本毫無優點，而且天秤早就看破了婚後的種種約束，包括家庭間的摩擦、婆媳與生子問題，都讓他們非常煩躁，還不如學習與自己相處，變成黃金單身族才是自己的目標。

Top 2 天蠍座

天蠍座很專注在「愛自己」這件事，並不想把這些愛分給別人，除非有優秀到值得他們脫單的人，否則天蠍一點也不急著談戀愛，婚姻也是同樣道理，天蠍想要直接跳過磨合階段，認為付出太多就不像原來的自己了，於是越來越單身上癮。

Top 1 獅子座

獅子座很懶得浪費時間精力在多餘的事情上，有時候還覺得單身比較輕鬆，不用被任何人約束，只需要照顧自己的情緒就好，所以獅子除非是被照顧的一方，不然要他們照顧另一半還不如單身過完一輩子，獅子就像永遠長不大的孩子。

► 跟3大星座男交往「安全感破表」！Top 1最可靠還是異性絕緣體

關鍵字：

獅子座, 星座, 運勢, 天秤座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享又愛面子　不管有沒有錢都慷慨

對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享又愛面子　不管有沒有錢都慷慨

每天睡不好？「3招」提升睡眠品質 　讓你一覺到天明

每天睡不好？「3招」提升睡眠品質 　讓你一覺到天明

營養師曝「咖啡熱量圖鑑」　攝取超標「身體6大警訊」要注意

營養師曝「咖啡熱量圖鑑」　攝取超標「身體6大警訊」要注意

5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合 狂吃粽子變胖？營養師教「大餐後不發胖」9秘訣：吃甜食做一事 韓咖啡廳爆紅高顏值「水蜜桃優格甜點」！　超簡單3步驟在家自製 最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在 夏季腋下多汗飄異味？醫師教你「2招」改善困擾 帶貨女王真心不騙！范冰冰激推「4款美妝」　肌膚緊緻超有感 學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面