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太會唱被BTS柾國公開稱讚！18歲Bettii用少女視角寫歌　造型想從低調變Y2K

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▲Bettii。（圖／公關照）

▲Bettii今年8月才滿19歲，最近推出第一張創作專輯，展露音樂才華。（圖 / 公關照，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

才18歲卻已經展露滿滿的音樂才華，目前在加拿大就讀音樂學院的Bettii（杯緹），去年在網路上翻唱BTS防彈少年團柾國的歌曲《Seven》，被柾國本人公開稱讚而受到很大關注，她笑言知道的當下「心跳大概超過2千」！平常喜歡低調的打扮，黑白色系是最愛，但問到最想嘗試的風格，她跳tone地表示：「蠻想試試Y2K穿搭的。」

▲Bettii。（圖／公關照）

▲Bettii從小學音樂，主修小提琴、副修鋼琴，也會彈吉他。

Bettii從小唸音樂班，小提琴、鋼琴、吉他通通難不倒，寫歌也從日常而來，第一首創作單曲《鯛魚燒》已有超過50萬的觀看次，曲調輕鬆、歌詞很生活感，直白地講著鯛魚燒的心聲，她說：「寫這首歌的時候，我正在房間練吉他，看到書桌上鯛魚燒造型的錢包，覺得『好像可以幫這個錢包寫一首歌』。這首歌講述一隻突然擁有自我意識的鯛魚燒，不想只活10秒就被吃掉，想成為一隻真正的魚，在大海遨遊。」

從《鯛魚燒》不難看出Bettii很有想法，近期推出籌備了一年的新專輯，把生活中的迷惘、煩惱都放進歌曲中，從「少女視角」看世界，並將於7月20日開首場個人演唱會，她很推薦自己專輯裡的新歌《匿光》，歌詞主角是「太陽」，儘管被烏雲包圍，也樂觀地保持正能量，想影響身邊已經凋零的世界，Bettii說：「希望這首歌能帶給正處於低潮期的任何人一點點力量。」

▲Bettii。（圖／公關照）

▲少女甜美模樣的Bettii。

外型甜美的Bettii打扮通常很低調，但她喜歡NewJeans，也因此認識了繽紛復古的Y2K穿搭，「我平常以黑白為主、會戴帽子，工作時的造型則比較日系，比較沒有機會穿Y2K風格，所以很想試試。」和多數女孩一樣，她會看IG部落客的穿搭、在YouTube滑化妝教學影片，她說：「我化妝沒有特別厲害，但還行，一點一點進步中，現在回去看剛學化妝時候拍的照片，覺得蠻好笑的，眉毛像蠟筆小新。」

▲Bettii。（圖／公關照）

▲Bettii。（圖／公關照）

▲Bettii私下穿搭低調，很常戴帽子。

回想被柾國注意到時，她說：「那天我剛起床，睡眼惺忪滑手機，點開Line有99+則訊息，才發現朋友傳了柾國看到我翻唱影片的直播片段！我從床上跳起來，心跳大概超過2千下！」她表示興奮又榮幸自己的翻唱能被原唱看到，也很感恩因為這件事，讓更多人認識她。

▲Bettii翻唱BTS柾國的歌曲《Seven》。﻿

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關鍵字：

Bettii, 杯緹

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