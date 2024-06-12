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與對方快速拉近距離　專家：交談時用1個小技巧

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▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲初次見面約會的眼神交流，也相當重要。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

要如何快速拉近跟首次碰面的人的距離？或許科學分析可以幫妳一把。面對面的首次約會，即便是之前曾透過訊息交流，見了面仍是半個陌生人，若聊了一下對方真的深得妳心，可以用一種方式快速拉近之間距離，甚至成為知己。

美國心理學家Arthur Aron表示，有1種方式可以製造快速的連結感，就是「分享自己的秘密」。

▲愛情,戀愛,約會,婚戀,聯誼,媒人。（圖／翻攝自pixabay）

▲先觀察對方有興趣的話題，說一些關於自己的經歷。（圖／Pixabay）

舉例來說，若兩人在之前聊到寵物，發現對方也是愛狗的人，不妨可以聊聊之前的寵物，且分享一些私密的情感，包括「在牠離開我的時候，我非常難過，有時晚上想起牠甚至會紅了眼眶」。

還有一些首次約會小技巧，包括不要聊電影，聊旅行是最好的選擇，因為人們在旅遊時留下的回憶往往美好，在分享時也會讓對方感受到輕鬆的狀態，好感度也容易增加。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲聊旅行通常都在分享愉快回憶，也會讓氣氛輕鬆起來。（圖／unsplash）

此外，寧可敏感一點，也不要無趣。當妳覺得氣氛非常乏味的時候，寧願冒險提出一些對方會有反應的問題，包括「你有讓別人心碎過嗎？」、「前一任是為何分手？」等類似朋友般的發言，而回話也很重要，對方的回應試著展現興趣，不要當「句點王」，但也要控制頻率，避免變成只有妳在說話的狀況。

關鍵字：

約會, 親近, 科學分析, 連結感, 小技巧

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