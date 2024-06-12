fb ig video ETtoday search mobile

日星巴克「雙茶拿鐵」時隔3年登場！多層次茶香混合鮮奶油變常態品項

>

記者鮑璿安／綜合報導

夏日氣息逐漸濃郁，來一杯消暑飲品成為享受，日本星巴克最近就迎來了人氣新品焙茶與經典茶拿鐵「Hojicha＆Classic Tea Latte」，時隔3年再度登場，而且確定成為固定品項，以濃香的多層次茶味帶來療癒滋味，一定要試看看。

這次的焙茶經典茶拿鐵（ほうじ茶 & クラシックティー ラテ）曾經在2021年夏季推出過大受歡迎一度完售，終於在今年確定回歸並成為常態品項。這款拿鐵標榜多層次口味，融合香氣十足的烘焙茶，以及風味濃郁的紅茶，兩種茶葉調配而成，擁有略微苦澀感，同時還加入了新鮮奶油和白摩卡風味糖漿，使其更加香甜可口。

據了解，這款焙茶經典茶拿鐵之所以那麼受歡迎，是因為官方非常推薦民眾採用個性化搭配，像是按照個人口味加入生奶油、豆奶，或是更換不同的淋醬，都會讓風味截然不同，是一款完全喝不膩的飲品，往後去日本遊玩的民眾也多了新選擇。

關鍵字：

夏季飲品, 星巴克, 日本, 焙茶與經典茶拿鐵, 消暑

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享又愛面子　不管有沒有錢都慷慨

對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享又愛面子　不管有沒有錢都慷慨

5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合

5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合

每天睡不好？「3招」提升睡眠品質 　讓你一覺到天明 羅志祥6000萬名錶連環撞　潘瑋柏、納達爾都愛1.75毫米超薄錶　 Swatch X 歐米茄登月錶15日開搶　火山、極光和沙漠3款齊發 營養師曝「咖啡熱量圖鑑」　攝取超標「身體6大警訊」要注意 狂吃粽子變胖？營養師教「大餐後不發胖」9秘訣：吃甜食做一事 學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了 星巴克今推「全品項第二杯折100」　星冰樂一杯65元起點起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面