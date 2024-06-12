日星巴克「雙茶拿鐵」時隔3年登場！多層次茶香混合鮮奶油變常態品項

記者鮑璿安／綜合報導

夏日氣息逐漸濃郁，來一杯消暑飲品成為享受，日本星巴克最近就迎來了人氣新品焙茶與經典茶拿鐵「Hojicha＆Classic Tea Latte」，時隔3年再度登場，而且確定成為固定品項，以濃香的多層次茶味帶來療癒滋味，一定要試看看。

這次的焙茶經典茶拿鐵（ほうじ茶 & クラシックティー ラテ）曾經在2021年夏季推出過大受歡迎一度完售，終於在今年確定回歸並成為常態品項。這款拿鐵標榜多層次口味，融合香氣十足的烘焙茶，以及風味濃郁的紅茶，兩種茶葉調配而成，擁有略微苦澀感，同時還加入了新鮮奶油和白摩卡風味糖漿，使其更加香甜可口。

據了解，這款焙茶經典茶拿鐵之所以那麼受歡迎，是因為官方非常推薦民眾採用個性化搭配，像是按照個人口味加入生奶油、豆奶，或是更換不同的淋醬，都會讓風味截然不同，是一款完全喝不膩的飲品，往後去日本遊玩的民眾也多了新選擇。