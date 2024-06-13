另一半不想結婚　你可以做4件事讓自己好過

▲對方還沒準備許下未來，不想分手也要好好調適心態，才會過得更快樂 。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

或許是太年輕、對自己沒自信等其他種種複雜的原因，明明決定在一起，對方卻無法許下未來的承諾，妳選擇等待也沒有錯，沒人能給妳正確答案，但這條路走下去的過程，可以轉變一些心態，好好成長，也能慢慢變堅強，過得更開心。

▲兩人一起雖然甜蜜，但也別忘要好好善待自己，不要生活裡只有他的影子 。

不要事事把他放在第一位

生活裡面不要只有他的影子，事事以他為中心，不但不健康，說不定對方壓力也更大，找回或留住妳的朋友，規劃沒有他的行程，喝下午茶、姐妹小旅行等都可以，交往對象來來去去，只有朋友會一直在妳身邊。

別談一起規劃的未來

當對方沒有打算定下來，這些話題不會產生共鳴，反倒提醒了妳的尷尬處境，既然妳決定走一步算一步，不要鉅細靡遺構想跟他的未來藍圖，多想想妳自己之後想要做什麼。

▲既然對未來暫無共識，別急著討論之後的事，先享受當下的相處比較重要。

不要忍耐

相愛的過程確實會產生摩擦，可以透過溝通與配合來面對，但不要以「一直忍耐」的心態處理問題，因為這只是表面上的平靜，只等到要爆發的那一刻，既然對方已經表明現在不想定下來，妳也該適時的陳述妳想要的生活，在這之後，相處比相愛重要。

▲敞開心胸多交些朋友，讓生活更精彩。

開放心胸

既然前景不明，不如享受當下，好好的開心享樂，也去多交一些朋友，這世界還很多有趣的事，不要自我設限，多參加派對或聚會，讓人面更廣，心態也會更不一樣。