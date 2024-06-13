fb ig video ETtoday search mobile

另一半不想結婚　你可以做4件事讓自己好過

>

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲對方還沒準備許下未來，不想分手也要好好調適心態，才會過得更快樂 。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

或許是太年輕、對自己沒自信等其他種種複雜的原因，明明決定在一起，對方卻無法許下未來的承諾，妳選擇等待也沒有錯，沒人能給妳正確答案，但這條路走下去的過程，可以轉變一些心態，好好成長，也能慢慢變堅強，過得更開心。

▲交往 。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲兩人一起雖然甜蜜，但也別忘要好好善待自己，不要生活裡只有他的影子 。

不要事事把他放在第一位
生活裡面不要只有他的影子，事事以他為中心，不但不健康，說不定對方壓力也更大，找回或留住妳的朋友，規劃沒有他的行程，喝下午茶、姐妹小旅行等都可以，交往對象來來去去，只有朋友會一直在妳身邊。

別談一起規劃的未來
當對方沒有打算定下來，這些話題不會產生共鳴，反倒提醒了妳的尷尬處境，既然妳決定走一步算一步，不要鉅細靡遺構想跟他的未來藍圖，多想想妳自己之後想要做什麼。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲既然對未來暫無共識，別急著討論之後的事，先享受當下的相處比較重要。

不要忍耐
相愛的過程確實會產生摩擦，可以透過溝通與配合來面對，但不要以「一直忍耐」的心態處理問題，因為這只是表面上的平靜，只等到要爆發的那一刻，既然對方已經表明現在不想定下來，妳也該適時的陳述妳想要的生活，在這之後，相處比相愛重要。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲敞開心胸多交些朋友，讓生活更精彩。

開放心胸
既然前景不明，不如享受當下，好好的開心享樂，也去多交一些朋友，這世界還很多有趣的事，不要自我設限，多參加派對或聚會，讓人面更廣，心態也會更不一樣。 

關鍵字：

愛情, 心態, 堅強, 快樂, 未來

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康

早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

熱搜甄嬛傳「甘露寺美甲」是什麼？絕美裸色漸層被封「美甲的盡頭」 日本熱賣「無印良品涼感頸圈」今夏登台！輕盈質感500元有找 即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益 營養師教減脂食物「紅綠燈挑選法」　紅燈區高熱量吃錯超NG 美白擦了沒用？皮膚科醫師揭「常被忽略5大關鍵」：用錯反而暗沉發黃 5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合 羅志祥6000萬名錶連環撞　潘瑋柏、納達爾都愛1.75毫米超薄錶　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面