HOLA聯名SOU．SOU點綴夏日居家　CASETiFY Hello Kitty超可愛

▲居家業者HOLA推出京都SOU・SOU聯名商品。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日來臨，家居品牌紛紛推出應景商品，為消費者打造清爽舒適的生活空間。HOLA和樂家居再度攜手日本京都印花品牌SOU．SOU，推出以「節氣」為主題的聯名系列，以自然材質及消暑花色，將京都的盛夏風情帶進家中，並針對618購物節，HOLA也推出了一系列優惠活動。

此次HOLA與SOU．SOU的聯名系列，以晴空藍、青草綠及莫內紫為主色調，搭配「SOU．SOU京都」、「微笑」等花版設計，呈現出盛夏的繽紛活力。在寢具方面，雙層紗純棉床被組採用100%純棉紗布織造，具有良好的透氣性與吸濕排汗效果，有助於維持涼爽舒適的睡眠環境。

300織天絲床包兩用被組則運用天絲材質，手感絲滑且膚觸沁涼，特別適合炎熱夏天。這款床被組的設計考慮到多季節使用需求，春夏可單獨當涼被，秋冬則可加被胎成為厚暖被，更添實用性。

除了寢具，這次聯名系列還延伸至餐茶用品。SOU．SOU陶瓷碗以高溫色釉工藝呈現於碗身，搭配半啞光釉面，營造出溫潤細膩的質感。另有玻璃杯及玻璃沙拉碗，藉由透明清爽的視覺效果，為炎炎夏日增添一抹涼意。

因應618年中購物節，HOLA也推出了一系列優惠活動。即起至6／19期間，官網全館享9折優惠，若使用LINE Pay和LINE購物付款，最高可獲得10%回饋。另精選12項商品下殺1.6折起，如原價399元的HerMoon洗髮精，特價199元；原價24,400元的La-Z-Boy布質搖椅式休閒椅，特價10,618元；英國廚具品牌Joseph Joseph的不沾桌不鏽鋼主廚刀，原價1,090元，特價168元。

針對APP會員也提供額外優惠，6／13至6／26期間，消費滿599元並出示HOLA APP會員，即可獲贈一瓶限量SOU．SOU彈珠汽水。

手機配件品牌CASETiFY近期也推出Hello Kitty聯名商品，今年Hello Kitty迎來了50周年，其可愛無敵的Hello Kitty聯名系列，以「便利商店」為主題，邀請到Hello Kitty擔任店長，將奶茶、奶油夾心餅乾、拿鐵咖啡等美味零食和飲品融入手機殼和配件的設計中，與粉絲們一起共度歡樂時光。

全系列以 Hello Kitty 最經典的紅、白、藍為配色為主，將無敵親和魅力透過手機殼和配件把粉絲團團包圍，隨時隨地感受 Hello Kitty 的可愛與溫暖。該系列支援 iPhone、Samsung、Google Pixel 等手機，包含強悍防摔手機殼、MagSafe 兼容強悍防摔立架手機殼、鏡面手機殼、透明手機殼與終極防摔手機殼等，也推出 Apple Watch 錶帶、MacBook 保護殼、筆記型電腦保護套、磁吸無線充電盤以及 2 合 1 充電座，全系列配件售價1,220元起。