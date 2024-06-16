春夏必備「白色裙子」韓星都在穿　10種OOTD搭配公式溫柔又軟萌

文／美人圈

2024年最具話題的單品非「白色裙子」莫屬，溫柔軟萌妹子必備！今年許多品牌都紛紛祭出各式白色裙子，從仙女感連身長裙到俏皮花苞短裙樣式都不放過，究竟白色裙子怎麼搭才能脫穎出眾，以下也找來韓國愛豆和時尚博主演繹十種穿搭公式，先筆記起來就對了！

▲（左起）歐陽娜娜、(G)I-DLE 薇娟、趙露思。（圖／IG@nanaouyang、@noodle.zip、@rooosyzh09）

▲韓國愛豆和時尚博主演繹白色裙子穿搭。（圖／IG@jennierubyjane、@blossomh_、@linda.sza）

白色裙子穿搭示範

1：BLACKPINK Jennie

BLACKPINK Jennie前陣子出席Gentle Monster東京快閃店活動就以一套連身白色洋裝出鏡，搭配全新Jentle Salon銀框眼鏡，展現出時下最流行的Geek Chic風！這件白色洋裝最具特色的亮點就是中間性感的挖空設計以及如蛋糕的蓬鬆裙擺，配上黑色蝴蝶結裝飾帶出甜美氛圍，同時彩色絲襪和樂福鞋打造協調卻好看的對比，不愧是時尚女王Jennie。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

2：NewJeans DANIELLE

喜歡Clean Fit穿搭的女孩可以學NewJeans DANIELLE選擇One Piece連身洋裝，不僅省去出門想穿搭的時間，簡單俐落的風格就自帶仙氣，回頭率超高！DANIELLE此番上身的裙子來自CELINE全新PLEIN SOLEI夏日膠囊系列，充滿度假氛圍的鉤針編織設計配上招牌TRIOMPHE徽標細節，溫柔氣韻與優雅氣質得以完美展現。

▲NewJeans DANIELLE。（圖／IG@newjeans_official）

3：(G)I-DLE 薇娟

如果覺得單穿連身白裙略顯單調，不妨像(G)I-DLE薇娟外搭黑色針織小外套，整體造型會比較有層次感，還散發一股知性柔美氣息。且這種疊穿方式非常適合春天進入夏天的微涼季節。

▲(G)I-DLE薇娟。（圖／IG@noodle.zip）

4：少女時代 太妍

今年大熱的花苞短裙少女時代太妍也率先跟上啦！同色系的白色Logo短袖與花苞短裙少女感十足，且蓬裙對於寬臀和大腿有肉的梨形身材特別友好，視覺顯瘦效果Up。值得一提的是，太妍就連長襪都與針織衫配色呼應，滿滿學院風超級減齡。

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

5：Miss王的穿搭經

小紅書博主＠Miss王的穿搭經就完美演繹了2024最火的「牛仔褲+連身裙」趨勢！乾淨清爽的白色平口連身裙與牛仔長褲交織出率性休閒魅力，還綜合掉洋裝的甜美感，剛柔並濟的同時能豐富視覺造型，輕鬆化身清新氧氣少女。

▲今年最火的穿搭為牛仔褲+連身裙。（圖／小紅書＠Miss王的穿搭經）

6：@feve__r

2024年因Miu Miu再次帶火復古Polo衫！韓國超人氣穿搭博主@feve__r這回便以One Tone穿搭，將白色Polo衫搭配同色系長裙和小白鞋，讓視覺降個溫。Polo衫本身V領剪裁能很好地拉長頸部線條，凸顯纖細鎖骨，同時下身A字剪裁的長裙也有絕佳修飾效果，整個人看上去高挑顯瘦，第一次與心儀對象約會這樣穿保證好感度狂飆。

▲白色同色系穿搭讓視覺降溫。（圖／IG@feve__r）

7：車靜媛

坐擁94萬粉絲的韓國女演員車靜媛是不少女孩公認的穿搭教主！以格紋背心和白色高腰鉛筆裙撐出Smart Casual隨性質感，手上拎的Bottega Veneta最新石墨綠Adiamo Parachute與上衣相互應，適當的撞色對比不會過於張揚，很適合OL上班族學起來。

▲車靜媛。（圖／IG@ch_amii）

8：IVE張員瑛

徹底把Miu Miu風帶火的品牌大使IVE張員瑛選擇短版白襯衫搭配花苞短裙，若隱若現露出腰部線條迷人性感，同時裙裝A字下擺又有絕佳修飾效果，清爽白色系穿搭很適合夏天，搭配Miu Miu超夯保齡球小包，滿分詮釋學院風！

▲張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

9：@mulbada

韓國時尚博主＠mulbada以激短版上衣配上蛋糕長裙和adidas Samba球鞋，運動風結合甜美感的混搭風超出彩，且巧妙地把身形比例拉長，一登場就氣勢爆表。

▲短版上衣配蛋糕長裙，甜美感滿分。（圖／IG@mulbada）

10：@douneo

韓國博主＠douneo精準詮釋時下甜系辣妹風！帶有荷葉邊剪裁的小背心有修飾肩膀的作用，高腰百摺裙加上Miu Miu工裝靴甜中帶點小個性，最後以薄荷綠香奈兒包做點綴，整個人充滿夏日青春活力，回頭率極高。

▲白色系搭配薄荷綠小包，穿出甜系辣妹風。（圖／IG@douneo）

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