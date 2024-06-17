統一時代消費滿3千88折　1750元保溫杯618元帶回家

記者蔡惠如／綜合報導

618年中購物節將至，各大實體與線上通路無不使出渾身解數吸引消費者，統一時代百貨今（6／17）推夏特賣檔期，消費滿5,000元送300元抵用券，聯名卡、滿額回饋再加碼，結合618在線上購物也有優惠，結帳金額滿3000享88折，還有特價618元的日本虎牌保溫杯。

▲統一時代百貨618促銷，網購平台Tiger虎牌夢重力超輕量彈蓋式保溫保冷杯，原價1,750元，特價618元。（圖／業者提供）

統一時代百貨6／17至7／7期間推出夏季特賣，主打旅行用美妝保養好物、海島度假風格的連身洋裝以及行李收納必備單品，活動期間於指定櫃位消費滿5,000元，即可獲得300元抵用券；統一時代聯名卡的會員消費滿5,000元，加碼送200元抵用券。6／17至6／19期間消費滿16,800元，還能額外獲得618點OPENPOINT點數。

▲DECORTE夏日全能修護組，價值6,640元，特價3,200元，限量20組。

掌握採購需求，統一時代百貨特別舉辦多場服飾配件聯合特賣會，6／25至7／4有「人氣精選女包暨女鞋特賣會」，Kipling全面5折起、MICHAEL KORS單一特價3,980元起、FIRANO全面3折起、以及Oriental Traffic女鞋兩雙特價1,500元，滿足消費者平日多樣造型的穿搭需求；7／5至7／16期間推出「黛安芬內衣暨女裝配件特賣會」，精選內衣買一送一優惠，加碼ACRO日本網路人氣女裝特價790元起。

▲黛安芬內衣暨女裝配件特賣會精選內衣買一送一。

針對618也推線上獨家優惠活動，6／17至6／23期間結帳滿3,000元，即可享88折優惠。並推「618元商品專區」，原價1,750元的Tiger虎牌夢重力超輕量彈蓋式保溫保冷杯，特價618元、ZOJIRUSHI 象印不鏽鋼迷你真空可分解杯蓋燜燒杯，原價1,550元，特價618元；Tefal法國特福可可棕系列不沾雪平鍋18cm，原價1,405元，特價618元。

▲ZOJIRUSHI象印不鏽鋼迷你真空可分解杯蓋燜燒杯 260ml SW-EK26H，原價1,550元，特價618元，各限量20個。

▲Tefal 法國特福可可棕系列不沾雪平鍋18cm，原價1,405元，特價618元，限量30個。

新光三越電商平台skm online推出「618夏拚購物季」，即起至6／23期間，全站精選商品最低4折起。6／15至6／18推全站單筆消費滿5,000元，即可獲贈5000點skm points。此外，beautySTAGE美麗台引進韓國人氣美妝選物店OLIVE YOUNG的多款熱銷品牌，包括Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華、BRINGGREEN速效精華等。並有Apple iPad新機系列限量販售。恆隆行hengstyle超級品牌週精選Dyson、Honeywell、Sodastream等品牌，全面56折起。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲新光三越La Belle綿冰抗菌涼被（5x6.5尺）原價5,980元，特價1,782元 。

▲新光三越PHILIPS飛利浦 毛小奈抗敏寵物清淨機AC3681，原價31,990元，特價15,990元。