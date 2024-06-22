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卡通IP瀏海夾成新潮流？三麗鷗、寶可夢到迪士尼都有　放在頭上超可愛

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近期不曉得大家是否有在社群媒體上看到超夯的瀏海夾？在日本尤其流行，只要是近期熱門的IP都會推出相關周邊，不管是三麗鷗、寶可夢或是吉伊卡哇，實在太可愛！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沒錯，就是裘德洛女兒頭上這類型超搶眼的卡通IP瀏海夾最近在日本超流行，如果有熱門IP推出新周邊，還會登上日本推特趨勢排行榜，從迪士尼、三麗鷗、蠟筆小新、寶可夢到吉伊卡哇通通都被做成瀏海夾，還有像是近期超紅的美樂蒂、庫洛米，甚至是排球少年、我的英雄學園等等知名動畫！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一開始看到可能會覺得很浮誇，但看久了居然也默默覺得好可愛，不管是大人小孩、有沒有瀏海的你，或許都可以考慮擁有一款自己喜歡IP的瀏海夾！

童星出身的橫溝菜帆也是卡通瀏海夾的愛好者，不好意思外出用，在家當作洗臉的夾子使用也很適合，光是照鏡子就能讓心情好起來！

選擇屬於自己的瀏海夾，也是東京美容學校的趨勢之一！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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延伸閱讀：

● 2024最新髮型趨勢「Geek Chic書呆子風格」3大類型解析：旁分瀏海、俐落中分髮、慵懶包頭

●自己剪瀏海6步驟詳解！髮型師親授這樣剪降低失敗率，再也不用為了瀏海特地跑髮廊

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 瀏海夾, 髮夾, 三麗鷗, 寶可夢, 迪士尼

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