雨天必備2大鞋款防水好穿脫　從容應對午後大雨狂炸

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梅雨季來臨，除了身上穿的服裝，腳上的鞋款也必須要有防潑水功能，才能從容應對惡劣氣候，此時，來一雙內外兼具的雨靴會是不錯的選擇！

高奢機能

能夠應對惡劣氣候，Canada Goose肯定是其中翹楚，2024夏日，品牌迎來首款以Vancouver為名的雨鞋，光從名字就能聯想到被稱為「Raincouver」的Vancouver，是因應多雨的環境而生。

▲Vancouver 雨靴，NT$20,700。



在台灣梅雨季，午後的雷陣雨時常會讓鞋子濕透，而Vancouver短筒雨靴除了有著俐落的鞋型輪廓，輕量化的設計，讓人穿上也能備感舒適，鞋底搭載高抓地力細節，讓你在雨中也能保有高安全性。此外，此系列雨靴搭配二種不同的質料與鞋墊，一款是運用有著高機能性的Space Shell織物製成，具有耐用耐磨損的功能，對於吸濕排汗也有良好效果。而另一款則是搭載高保暖度的羊絨鞋墊，讓人在寒帶地區也能恣意遊走。

復古經典

來自深受英國皇室喜愛的Barbour，除了有著皇室認證的好品質之外，其中在同樣為雨都的英國也受到時髦男女們的喜愛，當然，品牌標誌性的油布外套不用多說，在各種電影與電視劇都能見其身影，防潑水的特性與英倫風格滿點的外觀，有著不被時代潮流沖逝的特性。除此之外，品牌也帶來了在雨季期間同樣值得信賴雨鞋單品，短款設計讓人好穿脫，柔軟的橡膠也帶給穿著者舒適性。

▲Kingham橡膠雨鞋，NT$3,800。

除了經典的軍綠色搭配格紋的設計款式，黑色也能展現個性與帥氣，防滑鞋底也帶給穿著者在雨中的絕佳安全感。

雨靴造型解析



俐落中性

不妨參考前衛先鋒品牌Dion Lee秀上的造型示範，將下身鞋款換成雨靴，俐落的造型輪廓為穿著者帶來絕佳氣勢。

個性混搭

或是參考Boltad以混搭疊穿的技巧，展現不同圖紋單品的碰撞，展現時髦新意，此造型可以選擇短靴設計的雨鞋搭配，讓造型更顯俐落。

寬鬆輪廓

也能嘗試上寬下窄的穿搭技巧，運用上身寬鬆的單品營造視覺的誇張感，初次嘗試的新手不妨以基本色作為主軸，可以嘗試搭配高筒雨靴展現個性。

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