顛覆甜美形象！女星紅毯裡面全裸深V　胸前一片膚色外露驚艷全場

▲顛覆甜美形象！女星東紅毯裡面全裸深V，胸前一片膚色外露驚艷全場 。（圖／翻攝自IG@tyronmachhausen）

記者王威智／綜合報導

好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning），素有「精靈女星」之稱，總給人一種清新脫俗、空靈的感覺。她的紅毯造型，總是以仙氣飄飄、甜美或是公主的模樣出席，每次都能美翻全場。然而，近期的艾兒芬妮似乎有些變化，開始嘗試裡面全裸，外面以極致深V西裝的造型現身公開場合。

艾兒芬妮最近的紅毯風格，與以往甜美氣質的形象有些顛覆，但她的不同風格仍舊美不勝收。她在第 77 屆東尼獎（Tony Awards），美國劇場界最高榮譽頒獎典禮上，紅毯選擇了Saint Laurent的中性黑色西裝亮相，並且大膽地不穿內衣，僅穿外套，中洞大開秀出一大片胸前肌膚。

至於妝容，這次的艾兒芬妮以復古短捲髮搭配大紅唇，結合古典與潮酷風格，美出新高度。顛覆以往深植人心的甜美公主形象，令粉絲相當驚喜。即使是這種大膽的風格，她依然能夠完美駕馭，顯示出她的獨特魅力。

艾兒芬妮依然保持著脫俗的氣質，加上尺度髮型及首飾的完美搭配，即使突然變成火辣風也非常適合她。網友看了艾兒芬妮的新風格，也表示「完全挑不出缺點的一套造型」。艾兒芬妮的風格轉變，不僅沒有讓人覺得不合適，反而讓人覺得她的美更加多元，更加迷人。