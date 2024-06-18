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如何讓男友越來越黏妳？3個「日常小心機」讓感情升溫

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星座。（圖／jtbcdrama IG）

▲3個「日常小心機」讓感情升溫。（示意圖／jtbcdrama IG）

記者鮑璿安／台北報導 

感情中要被對方死心塌地愛上，實屬不易，至於雙方交往的過程中，要運用什麼小技巧讓另一半24小時都想你、依賴妳，以下三招務必學起來，讓感情升溫，不再傻傻賴著對方。

對方傳來訊息別秒回

人都是「物極必反」的動物，倘若緊抓不放，雙方在感情中都會感到疲憊不堪，所以一旦過了熱戀期，適時給予對方空間是很重要的事情，打比方對方傳訊息來，千萬別則則秒回，這時不妨耍點小心機，換個方式相處，對方想做的事情就讓他做，反而會離不開妳，兩人交往後依舊保持獨立的個體才是長久辦法。

偶爾來一句浪漫的話

要讓對方依賴絕非三兩下就能簡單上手，先從說話技巧開始，偶爾來一句浪漫的話是很重要的事情，特別是撒撒嬌，說說內心的想法。只要讓對方有忽然間怦然的感覺，認為對方很需要自己，這樣對於雙方感情也能夠迅速升溫，當然切記是偶爾，常常講太甜的話語可能就有反效果了。

維持自己原有的交友空間

許多人在戀愛後就成為了「男友奴」、「女友奴」，世界好像只剩下對方，其實這反而不是好事。盡量保持原有的交友空間，工作上與私下生活各類朋友都不該斷了聯繫，要知道談戀愛是讓自己的人生變得豐富，而不是比單身還要乏味，當雙方在獨自交友基礎上還能顧慮對方，這樣的感情生活才是得來不易。

關鍵字：

感情, 技巧, 依賴, , 關係

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