一聞清爽舒心！夏季香氛蠟燭盤點　 檸檬、柑橘香氣超療癒

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活壓力大，越來越多人喜歡使用室內香氛，讓室內滿室馨香，盤點夏季香氣香氛蠟燭，果香暖調讓人一聞療癒。

▲La Belle Mèche 柚子茶香氛蠟燭，190g，1,450元。

揉合清新的香檸和花香氣息，打造出豔夏暖陽中的一抹清新怡人香氣，猶如在棕梠樹蔭下悠閒地享用一杯柑橘冰茶。層次豐富的柑橘香氣演繹檸檬、柳橙、葡萄柚的鮮明色彩；柚子的新鮮果實氣息與清麗的茉莉花香、小荳蔻的熱情香甜相映，創造充滿驚喜細節的清恬香氛。

▲diptyque 限量檸檬草香氛蠟燭，190g，2,100元、限量檸檬草室內外香氛蠟燭，1500g，11,000（旗艦店獨家販售）。

檸檬草靈動清新的芳香，讓人彷彿瞬間置身於寧静的 夏夜。當太陽下山、夜幕降臨，園中瀰漫着凉爽清新的香氣。檸檬草蠟燭同時具備擴香及驅蚊功效。在馬鞭草、橙花油及橙花的襯托之下，檸檬草的香氣顯得更為明媚，展露了花香與柑橘香的多面魅力。

▲bamford 甯靜香氛蠟燭，220g，2,100元。

集結了植物解方，透過環境不斷釋放休眠訊息，讓人入室便自然而然地放鬆，乳香帶有甜甜的香脂氣息可安定心神、

薰衣草能讓腦部放鬆、強大溫暖特質的甜馬鬱蘭用以舒緩焦慮，強化心靈。

▲Perfumer H 香氛蠟燭 蒲公英，325g，7,800元。

前調為西西里檸檬、突尼西亞橙花和義大利柑橘，藉由清透的綠葉、馥郁的伊朗白松香和清新的李子果香，讓整體層次更加豐富，加入些許的香料、法國薰衣草、羅勒和義大利薄荷葉的草本香氣，與岩蘭草的濃郁氣息融合，最後帶出檀木和荳蔻柔和的嗅覺感受與麝香浪漫的氛圍

▲PAUL&JOE 地中海洋旅行香氛蠟燭，75g，950元。

地中海微風般的清新香氣，融合萊姆、葡萄柚、黑醋栗、草本清爽香調，再散發出鈴蘭、茉莉和風信子淡雅花香，配合雪松、檜木等木質為基調，點燃後，溫暖的燭光和充滿沉浸感的香氣散發，在忙碌的生活中也能夠隨時感受到度假的愉悅和輕鬆，讓每一天都充滿陽光和海風的清新氣息。