星巴克內部票選「夏日必喝TOP 3」　第一名喝過就愛上

▲星巴克內部票選夏日必喝TOP 3。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期夏日高溫，許多民眾轉喝冷飲解暑，星巴克近期公布綜合門市夥伴所票選出的TOP 3 必喝品項，供消費者想嚐鮮做選擇，其中有經典品項、限時回歸與全新推出的新品，讓民眾喝涼之餘也能有全新感受。

TOP3 柚子葡萄風味檸檬星沁爽 售價85元起

今年夏季剛推出星沁爽全新系列飲品「柚子葡萄風味檸檬星沁爽」，以真實柚子果肉搭配白葡萄果汁與檸檬果汁，甜酸滋味完美融合的夏日飲料，飲料外觀色系以夏季繽紛的葡萄綠為主，白葡萄果汁上揚的香甜氣息，搭配柚子果香與略帶苦澀的果實感，清爽迷人；以及同樣結合柚子果肉與白葡萄果汁，再搭配椰奶的「柚子葡萄風味椰奶星沁爽」，口感清爽，豐富夏日的味蕾體驗。

TOP2 芝麻杏仁豆腐星冰樂 售價140元起

這款「芝麻杏仁豆腐星冰樂」本土限定開發的飲品，已經養出一票粉絲，以在地風味甜點概念所打造，使用在地顧客最熟悉的芝麻與杏仁豆腐的搭配，結合芝麻醬香醇的風味與杏仁豆腐綿密柔和的口感，打造出古早味的復古時尚飲料，就像是喝一杯清涼風味十足的甜點，也是最適合夏天的在地風味星冰樂。

TOP1 夏日冰柚冷萃 售價135元起

選用專門為冷萃咖啡所調配而成的冷萃綜合咖啡豆，帶有芳香、濃郁滑順的口感，蘊含獨特的巧克力與柑橘風味，更帶出咖啡本身的甘甜。「夏日冰柚冷萃」以冷萃咖啡型態，加上碎冰與蜜柚醬的組合，沒有太過複雜的甜味，清爽又消暑。

星巴克表示，將於7／3至7／23期間，推出加價10元，可添加黑糖葛粉或杏仁豆腐的優惠，讓消費者能更嚐到飲品的層次感。專家提醒消費者，儘管創意飲品誘人可口，仍須注意熱量及糖分的攝取，避免過度飲用而影響健康。

由日本養樂多研發的「新養樂多」，2022年進入台灣市場，僅提供宅配方式銷售，近期也在零售通路開賣，主打內含的養樂多代田菌之外，添加由日本養樂多中央研究所自行研發的專利半乳寡糖及水溶性膳食纖維，可幫助促進腸道蠕動、增進排便順暢。老飲料新面貌，提供對養樂多有興趣的消費者一個新款選擇。