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巴黎男裝周／孔劉拎LV Speedy包超好看、劉以豪戴水手帽登《WWD》IG

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記者林明瑋 / 綜合報導

LOUIS VUITTON在巴黎男裝周舉辦2025春夏大秀，讓大票男神齊聚，孔劉穿著白色外套與牛仔褲驚喜現身，拎著經典的Speedy包相當有型，劉以豪則戴著水手帽搭配條紋西裝，有點可愛又很帥，他出發前往看秀時，幫人簽名、自拍的畫面更登上外媒《WWD》IG。此外包括王嘉爾、Got7成員BamBam、SEVENTEEN成員The8（徐明浩）、NCT成員Yuta（中本悠太）等人也都到場看秀。

▲LV 2025春夏男裝周名人。（圖／品牌提供）

▲孔劉穿著白色外套與牛仔褲，提著Speedy包相當帥氣。

▲LV 2025春夏男裝周名人。（圖／品牌提供）

▲劉以豪戴水手帽很有特色。

孔劉曾多次參與LV活動，也曾赴巴黎時裝周看秀，這次算是睽違許久，他穿著LV 2024秋冬系列服裝，白色外套上的綠松石鈕扣展現細節，牛仔褲的鉚釘也是相似概念，他拎著大家都很熟悉的Speedy包，但經典就是耐看好搭，而且很有味道。劉以豪選擇了2024早秋系列的條紋西裝、短褲，以及深藍色水手帽，配上白短襪與樂福鞋，很有青春學院感。

The8以2025早春的格紋外套搭配高腰褲，更顯腿長，BamBam一身黑，他自稱是《咒術迴戰》的「五條悟」裝扮，但和孔劉一樣選擇了Speedy，兩人撞包但呈現出不同效果。和BamBam同樣戴著墨鏡且全身黑的王嘉爾，走的是酷路線。

▲LV 2025春夏男裝周名人。（圖／品牌提供）

▲SEVENTEEN成員The8。

▲LV 2025春夏男裝周名人。（圖／品牌提供）

▲Got7成員BamBam。

▲LV 2025春夏男裝周名人。（圖／品牌提供）

▲王嘉爾。

▲LV FENDI。（圖／品牌提供）

▲香港男星魏浚笙。

▲LV 2025春夏男裝周名人。（圖／品牌提供）

▲NCT成員Yuta。

▲LV 2025春夏男裝周名人。（圖／品牌提供）

▲日本男星赤楚衛二。

韓星在時裝周儼然成為主流，Stray Kids隊長方燦支持FENDI，PRADA有《背著善宰跑》的邊佑錫，2025春夏男裝的秀程還沒結束，接下來必定還有更多韓星現身，時裝周成為另一個比帥度、拼人氣的競技場。

▲LV FENDI。（圖／品牌提供）

▲Stray Kids成員方燦是FENDI嘉賓。

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲邊佑錫出席PRADA的2025春夏男裝秀。

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關鍵字：

巴黎男裝周, 2025春夏, LouisVuitton, LV, 孔劉, 劉以豪, BamBam, The8, 徐明浩

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