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樂高推4款巴黎風情新品　點綴法式居家角落

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▲樂高推出4款巴黎風情新品。（圖／業者提供）

▲樂高推出4款巴黎風情新品。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

丹麥玩具品牌樂高，在旅遊成為熱搜關鍵的暑假前夕，在台推出一系列以巴黎為主題的全新產品，包括復古收音機、法國巴黎地標聖母院、經典賓士貓以及最備受矚目的「蒙娜麗莎」等，散發濃厚的法式浪漫情懷，不是樂高迷也很容易被燒到，細緻的設計細節加上令人玩味的造型，點綴家中增添浪漫法式風角落。

▲樂高推出4款巴黎風情新品。（圖／業者提供）

樂高這次大玩巴黎風情，最受注目的當屬即將在10月上市、擁有1,503個零件的蒙娜麗莎積木模型。這款樂高版蒙娜麗莎，忠實呈現出名畫中女子謎樣的微笑，想像中的極高還原度，適合藝術愛好者或單純喜愛蒙娜麗莎的消費者收藏。

▲樂高推出4款巴黎風情新品。（圖／業者提供）

10334復古收音機則是70年代收音機的複製品，擁有細膩的造型，還可將手機置入後部播放音樂，指撥鈕和開關也能轉動，彷彿穿越時空回到上世紀年代。樂高也強調這款收音機內有特製積木可發出復古音樂，為產品增添獨到魅力。

▲樂高推出4款巴黎風情新品。（圖／業者提供）

擬人化的21349賓士貓也是吸睛焦點，黑白相間的賓士貓身形優雅，讓愛貓人士可自由調整其眼睛顏色、嘴部開閉、頭部轉向，甚至連耳朵和尾巴都能擺弄出各種俏皮模樣；21061巴黎聖母院則是巴黎地標性建築的縮小版，精心還原了聖母院獨特的拱形、玫瑰窗和雕像等細節，適合喜愛歷史建築或法國文化的消費者收藏。

▲樂高推出4款巴黎風情新品。（圖／業者提供）

樂高表示，今年首次與《達文西體驗展－超越500年的輝煌》跨界合作，8／29至9／29期間前往松山文創園區一號倉庫《達文西體驗展》觀展民眾，打卡即獲得抽獎資格，展期結束後將抽出一位中獎者獲得「31213蒙娜麗莎」。

▲樂高推出4款巴黎風情新品。（圖／業者提供）

全球最受歡迎的5歲小孩野原新之助，今年暑假現身三井OUTLET，三間據點包括林口「這夏林口超好玩」、台中港「宇宙探險」、台南「春日部運動會」為主題，一共設計15座主題裝置，不僅能拍出逗趣照片，也能在與造景互動過程中，與蠟筆小新留下歡樂搞笑的回憶。

▲樂高推出4款巴黎風情新品。（圖／業者提供）

此外還有期間限定商品展售店，推出超過60款商品，包括家庭用品、3C、配件等，「點心杯盤組」超人小白款正義感滿分，還有「製冰盒」也超可愛，其他「藍牙耳機」、「磁扣鑰匙圈」、提把「冰霸杯」等讓小新迷一定逛得超滿足。

關鍵字：

樂高, 巴黎, 蒙娜麗莎, 積木, 收音機

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