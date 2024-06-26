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別把關係搞砸！用「漸行漸遠」的心態　慢慢遠離不適合的人

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文／女子學

感情中的漸行漸遠，有些時候聽起來會帶有點感慨與遺憾。在經歷各種人生歷程的開始與結束，不免都會有幾段關係走向漸行漸遠。

說來何不傷感，不過這好像就是人生的必經過程。在熟悉了這種模式後，反而覺得有時候用這個心態來處理人際關係是可以很體面的，特別是對於在心中已註記為拒絕往來的人。

▲《春色寄情人》劇照。（圖／微博@騰訊視頻，下同）

用「漸行漸遠」取代爭吵

相信每個人都有過吵架的經驗。不管對象是誰，當戰火一觸即發走向不可收拾的場面，沒有人是能不帶傷痕的。激烈過度的爭吵，往往都是兩敗俱傷，往後的日子也很難抹滅記憶，當作沒事一樣的相處下去。

爭吵過後，才意識到惡言相向真的好累，吵贏了也是輸，那不如就慢慢的漸行漸遠就好。也許現在與你爭吵的這個人，是此刻不適合與你相處，誰知道，未來會不會又適合走在一起呢？

就像諺語說的那樣：「人情留一線，日後好相見。」別把關係弄到最糟，留點餘地與情面，是為了再次相見。雖然這是從小聽到大的道理，但也是經過幾次爭吵後，收到長輩的建議時才想起。

「漸行漸遠」只是感情中的暫停鍵

當開始用這個心態來處理人際關係後，也真的體悟到「漸行漸遠」並不是全然的把感情捨棄，只是先按下暫停鍵。在爭吵尚未引爆前，先給予對方與自己一點空間，冷卻一陣子，嫌隙或許也會自動消失。

而這個心態也是要慢慢練習的。當一段關係走向漸行漸遠後，心中難免會有不捨，一開始要用這個心態處理關係的確不容易，但換個角度想，如果關係能夠因此而改善，漸漸的疏離也是一個好選擇。

而用「漸行漸遠」的心態處理人際關係，並不是要提倡不溝通的冷戰。只是對於一些相處起來不是那麼適合的人，選擇慢慢遠離就好。像是想法、觀念或是生活方式不同的人，就不需要試圖改變對方了，免得讓自己陷入不必要的僵局。

人際關係是人生中常需面對的課題，永遠沒有滿分與完美的解法，找一個讓自己舒坦的方式面對每一段關係，自己過得去最重要。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 感情, 人際關係

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