柯佳嬿肌膚發光被婁俊碩猛讚　直言保養就是「持之以恆」

記者曾怡嘉／台北報導

資生堂小紅瓶推出10周年之際，今（19日）邀來國際櫃保養代言人柯佳嬿與小紅瓶大使婁峻碩合體，現身信義區快閃體驗店，其中「柯仙」柯佳嬿更是現場傳授美麗秘訣，向大家喊話：「保養就是持之以恆，沒有別的。」

▲柯佳嬿、婁俊碩初見面為代言保養。

柯佳嬿、婁峻碩今（19日）出席資生堂信義區快閃店活動，兩人首次見面，婁峻碩就被「柯仙」的好肌膚震懾，直呼膚質也太好，男神也承諾會帶上保養品送給女友焦凡凡使用。

▲柯佳嬿出席「資生堂小紅瓶10周年時尚攝影棚」信義A11快閃店。

雖說柯佳嬿的好肌膚已不是新聞，但隨著年紀的增長，肌膚的好狀態真的貴在維持，柯佳嬿被問到關於急救保養這題，她坦言：「皮膚沒有急救這件事情，效果有限，建議要從平時的保養做起，若是膚況穩定，肌膚真的沒有急救的必要，當然發生特殊狀況得出席重要場合，除了尋求皮膚科醫師協助，自己也會使用小紅瓶或是百優系列局部敷臉，幫助緩解肌膚泛紅，加強保濕真的很管用。」

▲柯佳嬿的凍齡心法就是堅持。（圖／記者曾怡嘉攝）

她也提到：「保養這件事情就是要持之以恆，沒有別的就是要勤勞，勤勞是穩定肌膚的基礎，肌膚真的要靠養。」她也笑稱雖然今天是出席小紅瓶活動，但如果真的只能挑一款保養品，她則是激推百優精純乳，因為自己實際使用真的很有感。」