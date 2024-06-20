SOGO年中特惠「精品95折」同周年慶　美妝回饋10％再送100點





▲SOGO推年中慶優惠，部份折扣比照周年慶。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2024年將邁入下半，SOGO台北店推出年中慶檔期優惠，回饋幅度等同周年慶，適逢夏季化妝品美白、防曬保養新品出籠，忠孝館推滿額5,000元可獲最高10%回饋，特定商品加送HAPPY GO點數100點；復興館因應精品新品到貨，也推「頂級三大」品牌最高4%回饋、其他精品5%回饋，等同新品95折。

SOGO台北店6／25至7／7推出年中慶回饋，上半年業績準備再衝一波，看好緊接暑期迎來的旅遊潮，推出多款系列繽紛出遊服飾配件，祭出折扣5折起優惠，全館回饋方案包括國際精品消費滿2萬元，送1,000元抵用券；復興館精品HERMES、LOUIS VUITTON及指定精品，消費滿3萬元送1200元抵用券，3大一線精品回饋率達4%，與周年慶回饋程度相同。

▲忠孝館資生堂東京櫃「安耐曬金鑽高效防曬露優惠組」，價值1,900元，優惠價950元，每日限50組。

其他還有化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品，消費滿5,000元送300元抵用券；家電、珠寶、黃金消費滿1萬元送500元抵用券，另還有各樓層、品牌特定加碼，層層回饋誘消費者出手，預估此檔期全台目標為19.8億元。

SOGO忠孝店強項美妝品，不僅有消費滿5,000元送300元抵用券，另還限量加碼各千份單日單櫃消費滿5,000元送200元、滿1.2萬元送600元、滿3萬元送1,200元抵用券方案，另消費特定美白防曬商品滿1,000元，加送100點HAPPY GO點數。

▲復興館Christian Louboutin DEGRASTRASS PVC 85，價格店洽（左）；英國的鞋履品牌MANOLO BLAHNIK也進駐。

復興館除針對1、2樓國際精品回饋之外，3樓改裝後進駐的精品鞋款，也在回饋之列，其品牌包括進駐後大受歡迎的Christian Louboutin、MANOLO BLAHNIK之外，還有Simone Rocha、GIUSEPPE ZANOTTI等。

▲新光三越推線上促銷，有多款單品下殺優惠。

新光三越電商平台skm online推出「618夏拚購物季」，即起至6／23期間，全站精選商品最低4折起，beautySTAGE美麗台引進韓國人氣美妝選物店OLIVE YOUNG的多款熱銷品牌，包括Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華、BRINGGREEN速效精華等。並有Apple iPad新機系列限量販售。恆隆行hengstyle超級品牌週精選Dyson、Honeywell、Sodastream等品牌，全面56折起。

微風精品線上618年中盛典即起至6／23展開，主打全站商品最低2折起，國際精品最低4折起，使用折扣碼「BO12」還可再享12%折上折優惠。MICHAEL KORS、KATE SPADE等國際品牌也參與優惠活動，推出部分包款下殺41折。

▲MICHAEL KORS WHITNEY 緹花LOGO防刮翻蓋磁釦手提、斜背二用包焦糖色(中) ，原價20,290元，特價8,299元；BVLGARI Fragment 藤原浩聯名款手提、肩背托特包，原價59,800元，特價39,800元。