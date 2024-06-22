金智媛、Danielle都穿Logo背心好夯！夏日膠囊系列編織包到涼鞋超生火

文／美人圈

自2022年起，CELINE PLEIN SOLEI夏日膠囊系列陸續推出，今年創意總監HEDI SLIMANE揉合法國里維艾拉蔚藍海岸的永恆魅力及聖日爾曼德佩區的時髦隨性，注入2024全新系列中。

▲NewJeans Danielle、金智媛穿同款亮片刺繡背心。（圖／CELINE）

最新CELINE PLEIN SOLEI夏日膠囊系列多款時髦單品從服裝到包款配件都超生火，連NewJeans Danielle和金智媛都寧願撞衫也要搶穿同款。本篇必買清單搶先列出討論度超高的單品，先投資不後悔！

▲NewJeans Danielle。（圖／IG@newjeans_official）

CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列運用拉菲草、柳條纖維材質、海軍風的靛藍色牛仔布及條紋織布等元素，呼應清新的夏日海島度假氛圍推出多款度假單品，柳條纖維材質在藝匠的巧手下，精巧地於金屬結構上進行編織工藝技法，更結合精湛的皮革及編織工藝，再次演繹CELINE多款經典手袋。

▲拉菲亞及牛皮革柔軟TEEN CELINE CLASSIC PANIER手袋，NT$59,000。（圖／CELINE）

▲柳條及天然牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋，NT$150,000。（圖／CELINE、Beauty美人圈）

▲柳條及天然牛皮革CUIR TRIOMPHE小型波士頓手袋。（圖／CELINE，下同）

▲條紋織物中號CELINE VICTOIRE手袋，NT$115,000。

▲柳條及天然牛皮革TRIOMPHE硬殼手袋，NT$180,000。



PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列還推出了全新款式的CELINE PANIER，展現了另一種形式的卓越工藝，同時涼鞋、編織鞋和太陽鏡的搭配，使得造型更加完整。傳統草帽則彰顯品牌精湛的手工匠藝，每位工匠都運用自己獨特的編織技術，使得每頂帽子都獨一無二。

▲拉菲亞及牛皮革編織TRIOMPHE中型CELINE CLASSIC PANIER手袋，NT$59,000。

▲拉菲亞及牛皮革CELINE CLASSIC PANIER HOBO手袋，NT$59,000。

▲TRIOMPHE貼飾漁夫帽，NT$20,500。

▲TRIOMPHE拉菲亞編織鐘形帽 ，NT$27,000。

▲TRIOMPHE RHINESTONE 02 太陽眼鏡，NT$27,000。

▲S286貓眼型太陽眼鏡，NT$14,650 。

▲牛皮革CELINE LYMPIA TRIOMPHE夾腳涼鞋，NT$31,000。



▲緹花標誌印花及牛皮革CELINE LYMPIA涼鞋，NT$31,000。

值得一提的還有這次的髮飾系列，先前品牌大使Danielle接受Beauty美人圈訪問也自曝夏天最不可或缺的就是髮圈！不論是刺繡或條紋圖樣都讓整體髮型更加脫穎出眾，即使是短髮套在手腕上作為小裝飾也很有亮點呢。

▲（左）CELINE英式刺繡髮飾，NT$13,000；（右）CELINE條紋髮飾，NT$9,700。

▲拉菲亞及牛皮革TRIOMPHE髮帶，NT$19,500。

時裝系列也不讓配件專美於前，HEDI SLIMANE以布列塔尼條紋織布、鉤針編織、法式蕾絲帶來海岸風情，無論在悠閒的日間或精緻的夜晚，這些單品都可以搭配成一套合適的造型，也確立了獨屬於CELINE的夏日度假氛圍。其中詢問度最高的單品非金智媛和Danielle都身穿的針織刺繡TRIOMPHE背心，簡約設計搭配醒目徽標，襯托出青春活力氛圍！

▲小羊麂皮迷你連身裙，NT$170,000。

▲PARIS針織背心，NT$20,500。

▲針織刺繡TRIOMPHE背心，NT$27,000。

▲CELINE TRIOMPHE鉤針編織迷你連身裙，NT$195,000。

本次還含有CELINE MAISON系列，為生活方式注入藝術靈感，包括印有CELINE標識的帆布躺椅、井字遊戲組，展現CELINE的藝術理念，傳遞精緻優雅的生活方式。

▲天然牛皮革及黃銅井字遊戲，NT$33,000。

▲木質及緹花織物吊床，NT$130,000 。

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