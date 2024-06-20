【廣編】RICHARD MILLE新作！RM65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶

圖、文／RICHARD MILLE提供

盛夏之際，RICHARD MILLE現有RM 65-01系列（包括紅金與Carbon TPT®碳纖維款、鈦合金款、Carbon TPT®碳纖維款、灰色Quartz TPT®石英纖維款）更添生動的色彩元素。RICHARD MILLE透過兩款全新力作，延續品牌的顛覆性魅力。

這兩款新品，一如碧空如洗的天穹，一如烈焰燃燒的星球。第一款是以淡藍Quartz TPT®石英纖維匠心打造錶殼，為系列增添新活力。而另一款限量120枚的深黃Quartz TPT®石英纖維腕錶，則以其溫暖的色調透過鏤空錶盤讓齒輪的精美壯觀顯得熠熠生輝。



錶盤的主色調共同構建出一幅充滿活力、豐富多彩的調色畫卷。每一種色彩在錶盤上都有對應的功能指示，這樣的色彩編排不僅提升了讀時的便捷性，更與按鈕及錶冠的設計巧妙呼應。

RMAC4機芯，採用6齒導柱輪，精準掌控時間的度量。這款自動上鍊機芯配備高振頻可變慣性擺輪，每小時可達36,000次（vph）。8點鐘位置設有一枚按鈕，按壓便可為高速旋轉發條盒的發條快速儲能。這款計時碼錶的動力儲備可達60小時。錶冠上的功能選擇器可以讓佩戴者能夠輕鬆在手動上鍊模式（W），半瞬跳日期設定（D）以及手動調時（H）之間自由切換。