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張員瑛同款「千金風美甲」範本！芭比粉漸變、簡約圓法式夏日必備

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文／美人圈

「美甲」是每個愛美女生每個月必煩惱的難題，隨著季節變化和流行趨勢，每個時期都有最流行的款式。今天小編整理出新生代IT GIRL張員瑛的同款「千金風美甲」，如果妳這個月還不知道要做甚麼款式，那就快來參考這篇，跟員瑛一起變漂亮！

張員瑛同款「千金風美甲」推薦

1：清冷灰白漸變美甲

這次IVE回歸穿上了改良版韓國傳統服裝，搭配的美甲就是這款「清冷灰白漸變美甲」，這款美甲適合平時穿搭低調、色系飽和度低的女孩，長杏仁甲型可以很好的修飾手指，讓它看起來又精緻又修長，搭配上白色、銀色珠珠畫龍點睛，當然也可以發揮自己的創意加上不同的搭配！

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛同款清冷灰白漸變美甲。（圖／IG@for_everyoung10，下同）

2：芭比粉漸變美甲

超適合夏天的芭比粉漸變美甲，各位芭比公主們一定要一起嘗試！搭配上夏日必備的多巴胺穿搭，絕對是人群中最亮眼的存在。相較於單色芭比粉，這款漸變粉色美甲更適合亞洲女孩膚色，也更不顯黑，如果你平時的穿搭風格偏歐美風，一定會很適合這款美甲。

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

3：人魚公主碎鑽美甲

員瑛在COVER少時經典歌曲《Lion Heart》時，就做了這款人魚公主碎鑽美甲，就連員瑛自己都覺得超級漂亮，嫩粉紫色的碎鑽感美甲搭配上華麗的舞台服裝，簡直就是絕配又貴氣，美甲雖然在視覺上佔據的部分不大，卻是增添精緻感的重要細節呢！

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

▲人魚公主碎鑽美甲。（圖／X@IVE）

4：簡約圓法式美甲

大家都說美甲的盡頭是法式，作為法國經典奢侈品牌Miu Miu的最佳宣傳大使，員瑛也憑一己之力將Miu Miu的千金風推廣得很成功，為了與Miu Miu的法式精緻風格相襯，員瑛也經常做法式美甲。這款簡約圓法式美甲就是萬能的搭配，無論是甚麼風格的女生都可以嘗試。

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

5：法式不規則變化美甲

如果覺得法式太單調或是容易撞款，也可以在法式美甲的基礎上做一些變化，這款法式不規則美甲既簡約又不死板，既能搭配正式套裝，配上較叛逆少女感的服裝也毫無違和感！

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

▲法式不規則美甲簡約又不死板。（圖／X@IVE、IG@for_everyoung10）

6：：愛心塗鴉美甲

最後一款是愛心塗鴉美甲，這款比前面幾款來說更加少女心，也更適合夏天。以紅白色做為主調的美甲，展現出熱情和熱烈的風格，適合喜愛高飽和度穿搭的女孩，即使是短甲也能嘗試。

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 美甲, 張員瑛

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